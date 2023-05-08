تحت رعاية الشباب والرياضة.. إقامة المؤتمر العلمي الدولي في نسخته الثانية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، رعاية النسخة الثانية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني للاتحاد، المقرر انعقاده في الفترة من ٧_٨ اكتوبر ٢٠٢٣ تزامنا مع اليوم العالمي للشلل الدماغي ٦ أكتوبر من كل عام.

ويأتي عنوان المؤتمر العلمي الثاني " استراتيجيات مستقبلية نحو التمكين الرياضي لذوي الشلل الدماغي"،والذي يقام بالتعاون بين كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل كراعي علمي وشركة مير للسياحة كراعي مالي للمؤتمر.

يأتي تنظيم المؤتمر تماشيا مع أهداف الاتحاد التي تسعى دائما إلى ربط العلم بالرياضة من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية عن طريق عقد شراكات محلية ودولية مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر في نسخته الثانية 6 محاور أساسية وهم:

المحور الأول:

استراتيجيات الرعاية الطبية لذوي الشلل الدماغي.

المحور الثاني: الاستراتيجيات التربوية والتعليمية والخدمات الداعمة في البيئة التعليميةلذوى الشلل الدماغى

المحور الثالث: استراتيجيات توظيف خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والنقل لذوى الشلل الدماغى.

المحور الرابع: استراتيجيات خدمات القطاعين الحكومي والأهلي في مجال رعاية الشلل الدماغي.

المحور الخامس: الاستراتيجيات الرياضية لذوى الشلل الدماغى:

المحور السادس: إقتصاديات رياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الدولي الأول للاتحاد أقيم في الفترة من ٩_١٠ ابريل ٢٠٢٠ تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء د / مصطفى مدبولي بحضور معالي وزير الشباب والرياضة د/ اشرف صبحي ولفيف من السادة الضيوف وشهد مناقشة ١٣ بحث علمي وإقامة ١٦ ورشة عمل ذات صلة بإعاقة الشلل الدماغي.