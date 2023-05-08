بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مباراة النصر والخليج alnasr alkhalij march؛ على أرضية ملعب نادي النصر وضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن، يلتقي نادي النصر ونظيره الخليج في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فمن سوف يحسم مباراة النصر والخليج؟ وأهم المعلومات الخاصة بهذا اللقاء المثير للاهتمام.

موعد مباراة النصر والخليج

في سهرة الإثنين المنتظرة وفي لقاء من المتوقع أن يغيب عنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يلعب نادي الخليج ضد فريق النصر العالمي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ويوفر لكم الفجر الرياضي إمكانية مشاهدة مباراة النصر والخليج في سهرة يوم الاثنين، وكل ما يتعلق بمنافسات دوري روشن.

تشكيلة نادي النصر المتوقعة

من المتوقع أن يدخل المدير الفني المؤقت لنادي النصر موقعة الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن للمحترفين في السعودية، وهذه مجموعة من الأسماء المتوقع أن تبدأ المباراة ضد الخليج:

في المرمى: نواف العقيدي.

في الدفاع: كونان – ألفارو – عوجامي – سلطان الغنام.

في الوسط: خبيري – علي حسن – دياز – غريب – يحيى.

في خط الهجوم: رونالدو.

شاهد التشكيل المتوقع لنادي الخليج

يتوقع أن يدخل نادي الخليج موقعة النصر وعينه على ثلاثة نقاط، تبعده عن شبح الهبوط، ونورد لكم أهم الأسماء المتوقع أن تبدأ المباراة ضد فريق النصر:

في المرمى: الحيدري.

في الدفاع: الخبراني – العودة – انتوني – بيدرو.

في خط الوسط: سوزا فييرا – بوكو – السميري – موراتو – مارتينز.

في خط الهجوم:سيكاليشي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

أين يمكنني مشاهدة مباراة النصر والخليج

بتاريخ الثامن من مايو أيار يلعب نادي النصر مع نظيره الخليج في قمة لا تقبل القسمة على اثنين ما بين الناديين، يواجه نادي النصر على ملعبه نادي الخليج، ونورد لكم موعد عرض المباراة حسب أكثر من بلد عربي:

في سوريا ولبنان: 7.00.

في الامارات العربية المتحدة: 7.00.

في السعودية: 7.00.

مجريات مباراة النصر والخليج

يحتل نادي النصر المرتبة rank الثانية برصيد خمس وأربعين نقطة خلف الاتحاد المتصدر، بينما نادي الخليج في المركز الرابع عشر برصيد ثلاثة وعشرين نقطة من خمس وعشرين جولة خاضها الفريق.

في آخر خمس مباريات جمعت الفريقين انتصر النصر في مرتين وتعادلا في مرتين وانهزم في مرة واحدة.

أما على صعيد آخر خمس مباريات فقد انتصر النصر وانهزم في مرتين وتعادل في المرة الخامسة في المواجهات عمومًا، بينما نادي الخليج فقد انتصر في مرتين وانهزم في ثلاثة مرات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

ما هي توقعات نتيجة مباراة النصر والخليج؟

يتوقع أن ينتهي اللقاء بانتصار نادي النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

ابن يمكنني مشاهدة مباراة النصر والخليج؟

عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية Ssc sports.

ما هي سعة ملعب مباراة النصر والخليج؟

يتسع الملعب لما يقارب 25 ألف متفرج.

ختامًا نكون قد تعرفنا على موعد مباراة النصر والخليج، ذلك في قمة الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، بالإضافة إلى ذلك تعرفنا على أهم الأسماء والتكتيكات المتوقع اعتمادها في هذه المباراة وأبرز الاستفسارات الشائعة حول موعد مباراة النصر والخليج بتاريخ 8/5/2023 يلا شوت.