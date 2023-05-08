مشاهدة مباراة النصر اليوم: يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج اليوم بث مباشر تويتر دون تقطيع

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج اليوم بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج اليوم بث مباشر دون تقطيع، بث مباشر النصر ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين وبالتحديد ضمن فعاليات الجولة رقم 26 ينطلق بعد قليل وسط ترقب جماهيري كبيري.

ويسعى رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مواصلة الضغط على الاتحاد المتصدر وذلك بتحقيق الفوز في المباريات المتبقية مع انتظار تعثر العميد.

على الجانب الآخر، لا يملك الخليج فرصة التفريط في نقاط جديدة بسبب موقفه المتراجع في دوري روشن ودخوله ضمن المرشحين للهبوط إلى دوري يلو.

مشاهدة مباراة النصر والخليج الآن

مشاهدة مباراة النصر والخليج الآن ممكنة من خلال استقبال تردد قناة ssc داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر تغطية مميزة للأحداث مع شبكة مراسلين ومجموعة من أفضل المحللين.

وتنطلق المواجهة عند الساعة السابعة مساء الاثنين بتوقيت المملكة والقاهرة والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة النصر والخليج مباشر دون تقطيع

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كما يمكن متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة من خلال تغطية «الفجر الرياضي».

تشكيل النصر ضد الخليج اليوم

لم يشهد تشكيل النصر ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين مفاجآت كبرى وذلك في ظل التسريبات الأخيرة من التدريبات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أجوستين روسي.

خط الدفاع: على لاجامي – ألفارو جونزاليس ــ سلطان الغنام ــ جيسلان كونان.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم ــ لويس جوستافو ــ على الحسن.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا ــ عبدالرحمن غريب.

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ترتيب النصر والخليج في الدوري السعودي

يحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعدما جمع 56 نقطة من 23 مواجهة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة.

فيما يتواجد الخليج عند المرتبة الرابعة عشر برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة ويتذيل الباطن الترتيب برصيد 15 نقطة.

بث مباشر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي اليوم الإثنين، الموافق 8 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي «روشن» للمحتفرين هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والخليج في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي بث مباشر

يستضيف نادي النصر، نظيره الخليج في الجولة السادسة والعشرين، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، وذلك في السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 56 بعد لعب 25 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة بعد لعب 24 مباراة، على الجانب الآخر يقبع الخليج في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، الاثنين، جاهزية كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه النصر في مواجهة الخليج بالدوري السعودي للمحترفين. وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فقد تأكدت مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، فى مباراة فريقه أمام الخليج اليوم،