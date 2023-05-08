الآن مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري روشن

الآن مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري روشن، يلتقي النصر والخليج اليوم في مباراة هامة مساء اليوم الاثنين 8-5-2023، وتأتي مباراة النصر والخليج خلال منافسات الجولة السادسة والعشرين مباريات الدوري السعودي وتُقام مباراة النصر والخليج على أرض ملعب الأول بارك، وننقل لكم تفاصيل القنوات الناقلة لـ مباراة النصر اليوم في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع للفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج

وتقدم شبكة قنوات SSC عبر شاشتها بث مباراة النصر والخليج حيث حصلت على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية، وأهمها مباريات الدوري السعودي وياتي من ضمنها مباراة النصر والخليج اليوم.

تردد قناة ssc السعودية

وننقل لكم تردد قناة ssc السعودية ضمن القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج اليوم في الدوري السعودي وهي كالتالي:

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023

ويتم بث مباراة النصر والخليج اليوم عبر قناة ssc الرياضية السعودية على نايل سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة النصر والخليج

وفقًا لـ موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي تبدا مباراة النصر والخليج اليوم الاثنين 8-5-2023 في المواعيد التالية:

- مباراة النصر والخليج في الساعة 7.00 بتوقيت السعودية والكويت ومصر

- مباراة النصر والخليج في الساعة 6.00 بتوقيت فلسطين ولبنان والأردن

- مباراة النصر والخليج في الساعة 8.00 بتوقيت الامارات وعُمان

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج في الدوري السعودي

يشارك النصر ضد الخليج في الدوري السعودي بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: نواف العقيدي.

- خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، على لاجامي، غيسلان كونان.

- خط الوسط الإرتكاز: عبدالمجيد الصليهم، لويز جوستافو.

- خط الوسط المهاجم: أيمن يحيى، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.

- خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الخليج أمام النصر بالدوري السعودي

- حراسة المرمى: مروان الحيدري

- خط الدفاع: بيدرو أمارال- إيزوتشوتشو أنتوني- محمد الخبراني- عمر العودة

- خط الوسط الإرتكاز: لوكاس سوزا- خالد السميري

- خط الوسط المهاجم: فابيو مارتينس- أندريه بوكو- موراتو

- خط الهجوم: سوكول سيكاليشي