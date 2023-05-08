مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر – تويتر مباراة النصر والخليج اليوم الدوري السعودي

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والخليج بث مباشر – تويتر مباراة النصر والخليج اليوم الدوري السعودي، يستقبل استاد ملعب الأول مبارك لقاء هام بين Al-Nassr vs Al-Khaleej اليوم، يتيح موقع "يلا شوت" بث مباشر لمباراة النصر والخليج اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لموسم 2022/2023.

ويمكن لعشاق كرة القدم الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة عبر هذا الموقع، الذي يوفر بثًا حيًا ومجانيًا للمباراة، وذلك دون الحاجة إلى اشتراك أو دفع أي رسوم.

ويترقب الجمهور هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يأملون في متابعة عرضٍ قويٍ وعمليٍ من الفريقين، وأن يتمكن النصر من تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة جدول الترتيب، فيما يسعى الخليج للفوز وتحقيق النقاط الثلاث للابتعاد عن منطقة الهبوط في جدول الترتيب.

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بعد فوزه المهم في الجولة الخامسة والعشرين من دوري "روشن" السعودي على فريق الرائد، يأتي فريق النصر بمعنويات عالية وثقة كبيرة في قدراته، حيث تمكن من رفع رصيده إلى 56 نقطة والحفاظ على مركزه الثاني في جدول الترتيب.

ويسعى النصر لتقليص الفارق مع المتصدر الاتحاد إلى أقصى حد ممكن، حيث تبلغ حاليًا فقط 3 نقاط، على أمل أن يتعثر الأخير في المباريات المقبلة ليتسنى للعميد الوصول إلى صدارة الدوري.

ويعمل فريق النصر بشكل متواصل على تحسين أدائه وتعزيز قوته، ويتطلع الجمهور بفارغ الصبر لمتابعة مبارياته القادمة، فيما يأمل المدرب واللاعبون في الاستمرار في الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

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يدخل فريق الخليج المباراة اليوم وهو يتواجد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري "روشن" السعودي للمحترفين، ويبعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط، مما يجعل المباراة أمام النصر أكثر أهمية وتحديًا بالنسبة له.

ويسعى فريق الخليج إلى تحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر، ويعمل بجدية واجتهاد على تحسين أدائه وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة، وذلك عبر الاستفادة من كل الفرص والفراغات التي قد يتركها فريق النصر.

ومن المتوقع أن يقدم فريق الخليج عرضًا قويًا ومنافسًا للعميد، وأن يعمل بكل الهمم والتركيز لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وبذلك يتمكن من تحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.

موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي للمحترفين ( دوري روشن )

تُقام مباراة النصر والخليج اليوم الجمعة 8-5-2023 الموافق 18 شوال 1444

وستُلعب المباراة في مدينة الرياض ملعب ( الأول بارك ) والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج

تُقام مباراة النصر والخليج في الساعة 7.00 بتوقيت السعودية والكويت ومصر

تُقام مباراة النصر والخليج في الساعة 6.00 بتوقيت فلسطين ولبنان والأردن

تُقام مباراة النصر والخليج في الساعة 8.00 بتوقيت الامارات وعُمان

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

سيتم نقل مباراة النصر والخليج من خلال قناة SSC1 SD المفتوحة فقط للمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وبالجودة العادية وكذلك من خلال قناة SSC1 HD بخاصية الاشتراك في باقات القناة الرياضية، كما سيكون البث المباشر لمباراة العالمي والخليج متاحًا مجانًا للمتواجدين في السعودية من خلال تطبيق “شاهد” ولكن بتقنية SD، ولكافة الجمهور في الوطن العربي بإمكانكم مشاهدة مباراة النصر والخليج من خلال الاشتراك في خدمة “شاهد VIP”

قناة SSC HD 1 مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والخليج | اضغط هنــــا

سيتولى المعلق الرياضي عيسى الحربين مهمة التعليق الصوتي على مباراة النصر والخليج مساء اليوم الاثنين، في اطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن 2022-2023

حكم مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2022-2023

يُدير مباراة النصر والخليج الحكم ماجد الشمراني، ويساعده هشام الرفاي ومحمد العرمطي،وتم اسناد مهمة الحكم الرابع إلى محمد البريدي، أما حكام تقنية الفيديو ( VAR ) الحكم أحمد الرميخاني ويساعده عبد العزيز البريه.

ترتيب النصر والخليج في الدوري السعودي ( دوري روشن 2022-2023 )

يحتل النصر المركز الثاني | برصيد ( 56 نقطة )

النصر لعب ( 25 ) مباراة | فاز ( 17 ) | تعادل ( 5 ) | خسر ( 3 ) | له ( 53 ) | عليه ( 14 )

يحتل الخليج المركز الرابع عشر | ( برصيد 23 نقطة )

الخليج لعب ( 25 ) مباراة | فاز ( 7 ) | تعادل ( 2 ) | خسر ( 16 ) | له ( 22 ) | عليه ( 39 )

احصائية تاريخية لـ آخر 10 مواجهات بين النصر والخليج

التقي فريقا النصر والخليج في العديد المناسبات الكروية في بطولة الدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد وبشكل عام تقابل الفريقان من قبل 16 مرة فاز النصر 10 مرات وفاز الخليج مرتين فقط وتعادلا 4 مواجهات ونحن هنا نُسلط الضوء على آخر 10 مواجهات رسمية متتالية بين فريقي النصر والخليج ويظهر التفوق الكبير والواضح لنادي النصر بالفوز في 5 مواجهات مقابل فوز يتيم لنادي الخليج و4 تعادلات واحد، وهذا يُبين التفوق الكبير والواضح لنادي النصر ضد الخليج وفيما يلي نتائج الفريقين الأخيرة:

مواجهات النصر والخليج في آحر ( 10 ) مباريات | فاز النصر ( 5 ) | فاز الخليج في ( 1 ) | وتعادلا ( 4 )

سجل النصر ( 15 هدف ) | سجل الخليج ( 6 أهداف فقط )

النصر 1-1 الخليج | موسم 2006-2007| الدوري

النصر 0-0 الخليج | موسم 2006-2007| الدوري

النصر 3-1 الخليج | موسم 2013-2014 | كأس ولي العهد

النصر 1-0 الخليج | موسم 2014-2015 | الدوري

النصر 4-1 الخليج | موسم 2014-2015 | الدوري

النصر 1-1 الخليج | موسم 2015-2016 | الدوري

النصر 1-1 الخليج | موسم 2015-2016 | الدوري

النصر 0-1 الخليج | موسم 2016-2017 | الدوري

النصر 3-0 الخليج | موسم 2016-2017 | الدوري

النصر 1-0 الخليج | موسم 2022-2023 | الدوري

التشكيل المُتوقع للنصر ضد الخليج

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: ألفارو – علي لاجامي – سلطان الغنام – جيسلان كونان

وسط الملعب: لويس جوستافو – عبد المجيد الصليهم – جلال الدين مشاريبوف

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا