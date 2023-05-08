الآن | رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

لقاء صدارة الدوري al-ittihad-vs-abha رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي ستجمع المواجهة بين فريقي الاتحاد وأبها في مساء اليوم الإثنين 8 مايو، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم. ويمكن لمتابعي كرة القدم مشاهدة المباراة بث مباشر عبر موقع الفجر، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي. ستنقل المباراة على قناة SSC 1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.

يمكن متابعة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر اليوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

سيتم بث المباراة حصريًا على قنوات SSC Sport 1 HD وSSC Sport 1 SD وSSC Sport 5 HD وSSC Sport 5 SD، بتعليق المعلق مشاري القرني، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر على موقع يلا شوت فيديو.

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الاتحاد وأبها اليوم تمام الساعة:

7:30 مساءً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

9:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال.

11:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة النصر والإتحاد بث مباشر يلا شوت

تعرّض فريق الاتحاد في الجولة الماضية لخسارة مفاجئة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف. ورغم ذلك، يحتفظ العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، متفوقًا على النصر بفارق 3 نقاط. وبتركيز تام وبكل قوة، يستعد الفريق لهذه المواجهة المهمة، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز لوقف نزيف النقاط والحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق عن الوصيف الذي تعثر في نفس الجولة، بهدف مواصلة الاقتراب بقوة من اللقب. ومن جانبه، يقدم فريق أبها أداءًا جيدًا في الفترة الأخيرة بالمسابقة، وقد فاز في المرحلة السابقة على فريق العدالة بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر على جدول الترتيب. ويدخل فريق أبها المباراة بتركيز تام ومعنويات مرتفعة بعد الفوز الماضي، وسيقاتل بشراسة لتحقيق الانتصار وتعزيز رصيده من النقاط.

يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 59 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أبها في المركز العاشر في قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.

ويذكر بأن نادي الاتحاد واجهة أبها في الجولة الحادية عشر من دوري روشن واستطاع الاتحاد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد لا بها.

التشكيل المتوقع للاتحاد

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي ــ أحمد بامسعود ــ أحمد شراحيلي ــ مدالله العليان

خط الوسط: طارق حامد – إيجور كورونادو ــ برونو هنريكي ــ عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينيو ــ عبد الرزاق حمدالله

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأبها

البث المباشر لمباراة الاتحاد وأبها متاح مجانًا من خلال تطبيق شاهد بتقنية SD داخل السعودية.

أما خارج بلاد الحرمين، فالمباراة متاحة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية لخدمة شاهد VIP.