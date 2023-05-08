بث مباشر مباراة الاتحاد يلا شوت: مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت

مباراة تصدر دوري روشن al-ittihad-vs-abha، بث مباشر مباراة الإتحاد يلا شوت: مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر اليوم يلا شوت يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر على موقع الفجر، حيث يتميز الموقع بجودة عالية للبث وسهولة الوصول إليه. وستقام المباراة في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث يستضيف ملعب الملك عبد الله الدولي المباراة مساء اليوم الإثنين الموافق 8 مايو. سيواجه الاتحاد في هذه المواجهة أبها، ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر على موقع كورة اون لاين أيضًا.

موعد مباراة الإتحاد وابها

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر على موقع يلا شوت، حيث ستقام المباراة على ملعب الملك عبد الله الدولي. وتجمع هذه المواجهة بين الفريقين مرة أخرى على هذا الملعب، حيث تقابلا في آخر مرة في 12 مايو 2020 ضد أبها، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد.

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يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر على موقع الفجر. يتمتع النادي الاتحاد بتاريخ طويل مع فريق أبها، إذ تقابلا لأول مرة في الستينيات في إطار مباريات الودية، حيث فاز الاتحاد بأربعة أهداف نظيفة بنتيجة 4-0. وكذلك التقى الفريقان في مباراة ضمن دوري روشن السعودي عام 1999. ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر على موقع الأسطورة لايف أيضًا.

من المقرر إن تقام مباراة اتحاد جدة وأبها، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين في تمام الساعة 9:30 مساءً، بتوقيت المملكة السعودية، على أرضية ستاد الملك عبدالله الدولي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أبها

من المتوقع أن يدخل المدرب نونو سانتوس، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، مباراة فريقه لمواجهة أبها في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بتشكيل مكون من: -

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

في خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، كورنادو.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبود.

تشكيل أبها المتوقع أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: ديفيد إيباسي.

الدفاع: فهد الجميعه – أمين عطوشي – عبدالله الزوري – محمد الكيندري

الوسط: إدريس صديقي – زكريا سامي – صالح العمري

الهجوم: سعد بقير – نواف الصعدي – كايسيدو.

يحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 59 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط فقط عن نادي النصر الذي يحتل المركز الثاني. في المقابل، يحتل فريق أبها المركز العاشر في قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة. ويجدر الإشارة إلى أن الفريقين التقيا في الجولة الحادية عشر من دوري روشن، حيث فاز الاتحاد بنتيجة 2-1 على أبها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2023

مباراة الاتحاد وأبها منقولة مجانًا داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ولمشاهدة المباراة بالتقنية فائقة الجودة أو من خارج السعودية عمومًا، يستلزم الاشتراك لمتابعة قناة SSC1 HD.