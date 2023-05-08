” 1000 جنية لكل مواطن ” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

يشهد جمهورية مصر العربية ارتفاعًا في عمليات البحث عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى مساعدة العمالة البسيطة التي تعاني من زيادة الأسعار.

ويعمل المواطنون بجدية واجتهاد على البحث عن رابط التسجيل في المنحة على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تتزايد عمليات البحث يومًا بعد يوم، وذلك في ظل تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تواجه العمالة البسيطة في مصر والعالم العربي بشكل عام.

ويعكس هذا الارتفاع في البحث عن رابط التسجيل حجم الحاجة والرغبة الشديدة لدى المواطنين في الحصول على هذه المنحة، والتي ستساعد في تخفيف الأعباء المادية على هذه الفئة الهامة من المجتمع، وتحسين موقفهم الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.

منحة 1000 جنية العمالة الغير منتظمة

يشير مصطلح "العمالة الغير منتظمة" إلى الفئة المهمشة من العمالة البسيطة التي تتحصل على دخلها من عمل يومي، وتعمل في العديد من القطاعات، سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وتعتبر غير مؤمن عليها.

وتشمل هذه الفئة العديد من العمالة اليدوية، مثل السواقين والنجارين والسباكين وأصحاب الحرف البسيطة اليدوية، ويتلقون مرتب شهري يصل إلى 3000 جنيه فقط، وهو مبلغ غير كافٍ لمواجهة ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية.

ومن أجل مساعدة هذه الفئة المهمشة، قررت الحكومة تأسيس صندوق لمساعدتهم، حيث سيتم توزيع مبلغ 1000 جنيه شهريًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وذلك لتحسين موقفهم المعيشي والاقتصادي.

ويعد هذا الإجراء خطوة إيجابية من الحكومة لدعم العمالة البسيطة والمهمشة، وتحسين أوضاعهم المعيشية، ويشير هذا القرار إلى أهمية الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، والتي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

لا يزال تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة تتصدر عمليات البحث في مصر، بعد إعلان الرئيس السيسي عن سلسلة من القرارات الهامة لصالح العمال وخاصة العمالة الغير منتظمة. وجاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أُقيمت في محافظة الشرقية الأسبوع الماضي.

وتعد هذه الإجراءات خطوة مهمة لتحسين أوضاع العمالة البسيطة والغير منتظمة في مصر، والتي تعاني بشكل كبير من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي. ومنحة العمالة الغير منتظمة التي أعلن عنها الرئيس السيسي تعد إحدى هذه الإجراءات، حيث سيتم توزيع مبلغ 1000 جنيه شهريًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على هذه الفئة.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على دعم العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعد دليلًا على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، والتي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

هناك شروط يجب توافرها في الأشخاص المستحقين لهذه المنحة، ومن هذه الشروط مايلي:

أن يكون المُقدّم على المنحة مصري الجنسية ويقيم في مصر بشكل دائم.

يجب أن لا يكون مستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي وكذلك لا يكون مستفيد من معاشات تكافل وكرامة.

لا يكون صاحب أرض زراعية أو مِلك أو إيجار أو عقارات.

أن يذهب للتسجيل في وزارة القوى العاملة باعتباره من العمالة الغير منتظمة.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة

لخص الرئيس عبدالفتاح السيسي 10 فئات، ومنها:

عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم ومنهم الباعة الجائلين، موزعي الصحف، الحرفيين.

محفظي القرآن الكريم وكذلك القراء.

خدم المنازل.

المرتلون وخدم الكنيسة.

العمال المؤقتون في الزراعة.

العمال في المشروعات الخاصة بتربية الدواجن والمواشي.

العاملون في المناحل.

حائزون الأرض الزراعية التي تقل حيازتهم عن فدان سواء كان مِلك أو مستأجر.

عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كل هؤلاء الفئات مستحقة لمنحة العمالة الغير المنتظمة.

كيفية الاستعلام في المنحة العمالة الغير منتظمة