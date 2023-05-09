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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 9 مايو 2023

الفجر الفني
بوابة الفجر


تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار  عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.


ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "الفجر" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

 

برج القوس:
 

عليك معالجة المشاكل الخاصة بالعمل بهدوء، انت تفقد اعصابك بشكل مبالغ فيه امام كل مشكلة، تنتظر قرار الحسم في موضوع يخص العمل، قد تجد نفسك دون وظيفة، يجب عليك ان تطرق جميع الابواب من اجل تعويض العمل والبدء بفرصة جديدة، لا تبالغ في الاسراف حتى لا تجد نفسك في ورطة مالية

 

توقعات القوس حظك
Elfagr.org

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