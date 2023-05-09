عاجل| تراجع أرباح أرامكو السعودية 19.3% خلال الربع الأول من 2023

أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 19.3% على اساس سنوي.

وانخفضت ارباح أرامكو، إلى 119.5 مليار ريال (31.88 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام مقابل 148 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض أسعار النفط الخام، والذي قابله جزئيًا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة وارتفاع في دخل التمويل والدخل الآخر.

وبلغت الإيرادات ما يقرب من 417.5 مليار ريال في الربع الأول مقابل 467 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بتراجع يصل إلى 11%.