طريقة عمل بلح الشام الذهبي المقرمش.. خطوات بسيطة

حرصا من موقع «الفجر» الإلكتروني، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول طريقة تحضير بلح الشام بلونه الذهبي وطعمه اللذيذ المقرمش، حيث أنه يعتبر من الحلويات التي يبحبها الاطفال والكبار، ولتحضيرة بطريقة مختلفة اتبعي السطور التالية:

مكونات بلح الشام

2 كوب ونصف من دقيق المخبوزات

ربع ملعقة صغيرة من السكر

3 بيضات

فانيليا

نصف لتر من المياه

رشة ملح خفيفة

طريقة التحضير

تسخين الماء ومزج معها السكر والملح والزيت.

بعد الخلط يتم التقليب جيدًا بين الماء وبقية المكونات حتى تصبخ الخلطه واحد وتبدأ في مرحلة الغليان.

إضافة الدقيق حيث يتم وضعه بالتدريج مع التقليب المستمر وبسرعة إلى أن نحصل على عجينة متجانسة.

صب هذا المزيج في وعاء جديد نظيف حتى يبرد ثم نبدأ بعدها في وضع حبات البيض تدريجيًا

ووضع الفانيليا من أجل إخفاء رائحة البيض لكي نحصل على القوام اللين من العجينة.

نضع في مقلاة عميقة زيت غزير ونشعل النار وننتظر حتى يسخن الزيت لكي يتم بعدها تشكيل أصابع بلح الشام المميزة.

حرصا من موقع «الفجر» الإلكتروني، ننشر لكم مزيدمن التفاصيل حول الأكلات المميزة والحلويات الشرقية المختلفة بأنواعها، وتفاصيل حول طريقة تحضير بلح الشام بلونه الذهبي وطعمه اللذيذ المقرمش، حيث أنه يعتبر من الحلويات التي يبحبها الاطفال والكبار، ولتحضيرة بطريقة مختلفة يمكن الاطلاع على الطريقة السابقة لكي يتم مصنع أصابع بلح الشام الذهبية المقرمشة بسهولة.