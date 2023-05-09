ميلان وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والتشكيل

يستعد فريق ميلان لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث الجماهير عن موعد المباراة والتشكيل، حيث يلتقي الفريقان على ملعب الجوسيبي ميتاتزا.

وينتظر الجماهير هذا اللقاء حيث يأتي هذا اللقاء بعد سنوات طويلة من غياب الفريق الإيطالية عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتظرت جماهير الميلان 16 عاما منذ موسم 2006-2007 لترى فريقها يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل إنتر ميلان النهائي بعد 13 عام، وتأهل أخر مرة موسم 2010، فيما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة في ذلك الموسم.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان:

تقام المباراة يوم الأربعاء 10 من مايو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر وفلسطين.

كما تقام مباراة ميلان وانتر ميلان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان:

جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في مصر والشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا يتم نقلها عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية، حيث تعتبر الناقل الحصري والوحيد لجميع المباريات في الوطن العربي،

ومن جهتها، أعلنت BEIN عن إذاعة المباراة عبر قناة BEIN SPORTS PREMIUM 1 HD، ومن املنتظر أن يعلق على المباراة المعلق الكبير حفيظ دراجي، وحكم المباراة هو الإسباني جيسوس جيل.

تشكيل فريق ميلان المتوقع:

في حراسة المرمي: ميجنان.

في الدفاع: ثيو هيرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا.

في خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، رادي كرونتيش.

في الهجوم: براهيم دياز، أوليفيه جيرو، سايلمايكرز.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع:

في حراسة المرمي: أونانا.

في الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

في خط الوسط: بروزفيتش، هاكان تشالهونجلو، نيكولو باريلا، ديماركو، دمفريس.

في الهجوم: دجيكو، لوتارو مارتنيز.