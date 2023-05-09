حرصا من موقع «الفجر» الإلكترني، ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

ننشر لكم في السطور التالية سعر الذهب في السعودية مع بداية تعاملات اليوم الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 244.27 ريال سعودي، أي نحو 65.14 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 223.91، مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 213.73 ريال سعودي، أي نحو 57.00 دولار أمريكي، مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 183.20 ريال سعودي، أي نحو 48.85 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 142.49 ريال سعودي، أي نحو 38.00 دولار أمريكي، مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب بيع نحو 7،597.50 ريال سعودي، أي نحو 2،026.00 دولار أمريكي، بينما سجل سعر أونصة الذهب شراء نحو 7،601.25 ريال سعودي، أي نحو 2،027.00 دولار أمريكي.