مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر

لقاء al-zamalek-vs-proxy-fc، مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استعدادًا لمواجهة فريق بروكسي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي ستقام اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، والعودة إلى نغمة الانتصارات بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، والابتعاد عن المربع الذهبي، كما يسعى الفريق للاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأهلي على بيراميدز بهدف من ركلة جزاء سجلها علي معلول.

يشارك الفريق الذي يقوده فارس أبيض في مباراة مهمة رغم العديد من الغيابات، من بينها غياب أحمد سيد زيزو الذي تم استبعاده من الفريق للحصول على بعض الراحة بناءً على قرارات الجهاز الفني.

يقود فريق بروكسي، اللاعب السابق في نادي الزمالك، ويتولى ثنائي الأهلي السابق رمزي صالح، حارس المرمى السابق، ومحمد شوقي مساعدته في الجهاز المعاون.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لخوض مباراة هامة أمام بروكسي في بطولة كأس مصر، وذلك في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة الدولي.

وسيحاول الفريق تحقيق الفوز للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، ومواصلة المنافسة على اللقب، وقد حذر المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين من عدم التهاون بفريق بروكسي، والتركيز على استغلال الفرص التي ستتاح لهم لتحقيق الفوز، وذلك لإنقاذ موسم الفريق بعد ابتعاده عن المنافسة على الدوري.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة ومحمد طارق وحاتم محمد "سكر" ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" و أحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

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موعد مباراة الزمالك وبروكسي فى كأس مصر والقناة الناقلة

ويواجه فريق الزمالك نظيره بروكسي، اليوم الثلاثاء، في الساعة السادسة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي فى كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.