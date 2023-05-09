بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT

al-zamalek-vs-proxy-fc، بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT، ستشهد الجماهير المصرية المباراة المثيرة بين الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، ولمن لا يستطيع الحضور إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، يمكن متابعة المباراة عبر العديد من القنوات الناقلة المختلفة التي ستقوم ببث المباراة مباشرة للمشاهدين، ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة الإثارة والتشويق، وستكون فرصة لجماهير الزمالك لمشاهدة فريقهم يتنافس بقوة على التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، كما سيتم الإعلان عن اسم المعلق الذي سيقوم بنقل مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر قريبًا.

بث مباشر مباراة الزمالك وبروكسي

وتنطلق مباراة الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من كأس مصر في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة الزمالك وبروكسي.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي

تُقام مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين. وستكون هذه المباراة فرصة للزمالك لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة، وسيكون على جماهير الفريق دعم ومؤازرة اللاعبين في الملعب لتحقيق الانتصار، ستكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق، وسيسعى كلا الفريقين لتقديم أفضل مستوى لهم لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة.

يحتل فريق الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة من 25 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل 37 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا، ورغم عدم تحقيق الفريق لمركز متقدم في الدوري، إلا أنه يحتل مكانة مميزة في المنافسة على اللقب، وهو يسعى جاهدًا لإنهاء الموسم بشكل قوي وتحقيق الفوز في العديد من المباريات المقبلة، سواء في الدوري المصري أو في بطولة كأس مصر، ويعتبر الزمالك فريقًا قويًا ومتميزًا في الساحة الكروية المصرية، ويمتلك جماهيرًا كبيرة ومخلصة تدعمه في كل مباراة يخوضها.

يعيش نادي الزمالك فترة صعبة هذا الموسم، حيث يمر بأحد أسوأ مواسمه في تاريخه، حيث خسر الفريق جميع البطولات التي شارك بها (كأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا). كما يبتعد الفريق بفارق 10 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الأول في الدوري المصري، علمًا بأن الأهلي لديه 4 مباريات مؤجلة، وإذا نجح في الفوز بها، سيصل رصيده إلى 65 نقطة، بفارق 22 نقطة عن الزمالك، مما يعني فقدان نادي الزمالك لقب الدوري المصري هذا الموسم، وتعتبر هذه الفترة صعبة بالنسبة للزمالك وجماهيره، ويعمل الفريق بجهد كبير لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، لإنهاء الموسم بشكل قوي وإعادة الفريق إلى الصدارة في المواسم القادمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي

بينما تذاع مباراة الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من كأس مصر علي قناة ON Time Sports HD 2 الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من كأس مصر 2023.

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة الزمالك وسيراميكا في دور ال 32 من كأس مصر المعلق مؤمن حسن.