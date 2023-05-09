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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

لقاء al-zamalek-vs-proxy-fc، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يبحث الكثيرون عن البث المباشر لمتابعة مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي ستقام مساء الثلاثاء. وستتاح للجماهير فرصة مشاهدة هذه المواجهة المثيرة عبر العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية، التي ستقوم بنقل المباراة مباشرة للمشاهدين، وذلك ليتمكن الجميع من متابعة الحدث الرياضي الهام والتشجيع على فريقهم المفضل، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة شديدة الإثارة والتشويق، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، ويترقب الجميع هذه المواجهة بشغف، ويتمنون لفريقهم المفضل الفوز والتأهل إلى المراحل النهائية للبطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر 

وتقام مباراة الزمالك ضد بروكسى يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو على ملعب استاد القاهرة الدولى فى تمام السادسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر 

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر 2023 عبر منصات موقع Kora Plus، كما سيتم نشر جميع التفاصيل لحظة بلحظة الخاصة بالمباراة.

قائمة الزمالك لمباراة بروكسي في كأس مصر 

وتشهد القائمة عودة مصطفى شلبي وأحمد بلحاج وغياب أحمد سيد " زيزو" وأحمد فتوح وعمر جابر.

ويغيب عن الفريق كل من ناصر منسي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة للإصابة وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمر جابر وعمرو السيسي لعدم الجاهزية وأحمد سيد " زيزو" بعدما فضل الجهاز الفني إراحته.

وتضم القائمة كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر  - سيد عبد الله "نيمار"  - أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

مشوار الزمالك في كأس مصر 2022/2023

وسيكون مشوار نادي الزمالك بعد مواجهة بروكسي في دور الـ32 من كأس مصر للموسم الجاري كالتالي:

1- بروكسي - الزمالك

2- فاركو - المصرية للاتصالات

3- سيراميكا كليوباترا - دكرنس.

4- المقاولون العرب - حمام مطروح.

5- الشرقية بالزقازيق - طلائع الجيش

6- البنك الأهلي - الشبان بقنا.

7- الاتحاد السكندري - الاتحاد السكندري.

8- بيراميدز - راية الرياضي.

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