يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر اليوم في كأس مصر YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر اليوم في كأس مصر YALLA SHOOT، ويستضيف نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي نادي بروكسي، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لعام 2023. وتعد هذه البطولة الأقدم في الكرة المصرية فرصة للزمالك لإنهاء الموسم بانتصارٍ، والحصول على بطولة تعوِّضه عن عدم تحقيق الإنجازات المرجوّة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويعد الزمالك فريقًا قويًا ومتميزًا في بطولة كأس مصر، حيث تمكن من الوصول إلى نصف نهائي النسخة السابقة، وخرج من نادي بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.

ويسعى الفريق بقيادة مدربه ولاعبيه لتحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، ومن ثم السعي للفوز باللقب وتحقيق إنجازٍ جديد في تاريخ النادي. ويترقب جمهور الزمالك هذه المباراة بشغف، ويتمنون الفوز لفريقهم المفضل والمضي قدمًا في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر 2023

موعد مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر هو يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر 2023

تعد قناة ON TIME SPORT هي الناقل الحصري لجميع المسابقات الكبرى في المصرية، ومن بينها بطولة كأس مصر لعام 2023، كما تنقل المباريات الودية والرسمية للمنتخب المصري.

وسيتم تخصيص القناة الأولى ON TIME SPORT 1 لنقل مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من البطولة، والتي ستكون مستهل مشوار الفارس الأبيض في البطولة. وسيتمتع مشاهدو القناة بمشاهدة المباراة بدقة عالية وتعليق حي ومميز، مما يشجع عشاق الكرة المصرية على متابعة الحدث الرياضي الهام ودعم فريقهم المفضل في الملعب.

وتعتبر ON TIME SPORT من بين القنوات الرياضية الرائدة في مصر، والتي تعمل على تقديم أفضل البرامج الرياضية والأحداث الرياضية الهامة للجماهير المصرية والعربية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بروكسي

يعاني نادي الزمالك من عدد من الغيابات في صفوفه، حيث يغيب أحمد فتوح وناصر منسي وعمرو السيسي للإصابة، بجانب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

تشكيلة الزمالك أمام بروكسي: 4-3-3

محمد صبحي

حاتم سكر - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

سيف فاروق جعفر - محمد أشرف روقا - شيكابالا

يوسف أسامة نبيه - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي