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بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

لقاء real-madrid-vs-man-city، بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، حظيت مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، التي ستقام في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لعام 2023/2022، باهتمام كبير من قبل عشاق الكرة العالمية. 

وقد تصدرت هذه المباراة عناوين الأخبار ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر الجميع هذه المواجهة المثيرة بين فريقين كبيرين في القارة الأوروبية، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المباراة وإسقاط منافسه، والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأغلى والأشهر في العالم، وستشهد هذه المباراة تنافسًا شديدًا بين لاعبي الفريقين، ومن المتوقع أن تكون من أبرز مباريات الموسم في دوري أبطال أوروبا، وأن تشهد إثارة وتشويقًا كبيرين لجماهير الكرة العالمية.

يدخل فريق ريال مدريد مباراته الهامة ضد مانشستر سيتي في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهم للفوز بكأس ملك إسبانيا مساء يوم السبت الماضي، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويتطلع الفريق الملكي لتحقيق أفضل نتيجة في هذه المباراة قبل مواجهة الفريق الإنجليزي في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر. 

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وتحقيق التأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأشهر والأغلى في العالم. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وأن يعمل ريال مدريد على تقديم أداء قوي وتحقيق النتيجة الإيجابية في الملعب الخاص بهم، حتى يتمكنوا من المضي قدمًا في البطولة وتحقيق الحلم الأوروبي.

يسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الهامة ضد ريال مدريد في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022، وذلك على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ويتطلع الفريق المدرب بقيادة بيب جوارديولا إلى تحقيق الفوز أو على الأقل تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم كبير مثل ريال مدريد، بعد أن استطاع خطف صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من آرسنال. ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى الاستفادة من الأداء القوي الذي يقدمه والثقة التي يتمتع بها اللاعبين، والتي تأتي نتيجة الفوزات المتتالية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وشديدة التنافس بين الفريقين، وأن يعمل فريق مانشستر سيتي على تحقيق الفوز أو على الأقل الحفاظ على نتيجة إيجابية في الملعب الخاص بالمنافس، ليكونوا في أفضل حال للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي على ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الثلاثاء 9 مايو 2023 عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما – فينيسوس

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر – روبن دياز – مانويل أكانجي.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا – رودريجو هيرنانديز – جون ستونز – إلكاي جوندوجان – جاك جريليتش.

خط الهجوم: كيفين دي بروين – إيرلنج هالاند.

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