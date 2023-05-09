يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حسم النهائي real-madrid-vs-man-city، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق ريال مدريد مساء اليوم على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مع فريق مانشستر سيتي، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2023/2022، يسعى الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية تضعه في أفضل الظروف للمباراة الإياب، على الرغم من قوة المنافس الإنجليزي.

ويتطلع رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة تألقهم أمام الأندية الإنجليزية، بعد أن تمكنوا من إقصاء كل من ليفربول وتشيلسي في الجولات السابقة من البطولة، ليصلوا إلى المربع الذهبي، ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وأن يعمل ريال مدريد على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في الملعب الخاص بهم، وذلك بفضل الدعم الكبير من جماهيرهم المتحمسة والتي ستحرص على دعم الفريق وتشجيعه لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأشهر والأغلى في العالم.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يأمل فريق مانشستر سيتي في الرد على ريال مدريد في مباراتهما الهامة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج الموسم الماضي على يد الفريق الملكي في الدور ذاته بطريقة دراماتيكية. ورغم أنهم يرغبون في الثأر، إلا أن المدرب بيب جوارديولا دعا إلى عدم التفكير بالثأر واعتبر أنه خطأ فادح، مؤكدًا أن فريقه يركز فقط على تحقيق نتيجة جيدة في المباراة والوصول إلى المرحلة النهائية من البطولة.

وأضاف جوارديولا أن الفريق ينظر إلى هذه المباراة على أنها فرصة جديدة للوصول إلى النهائي، وأنهم ليسوا هنا للثأر فقط، بل لتحقيق الفوز وتقديم أداء قوي في الملعب الخاص بالمنافس. ومن المتوقع أن يقدم فريق مانشستر سيتي أداءً قويًا ومنظمًا في المباراة، وأن يعمل على استغلال فرص التسجيل وتحقيق الفوز، حتى يكون في أفضل حال للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

وأشار مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إلى أنهم ينظرون إلى هذه المباراة كفرصة جديدة، وأن ما حدث الموسم الماضي هو جزء من الماضي وانتهى الأمر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وأكد جوارديولا على أهمية العمل بعقلية المحاولة مجددًا، مدركين أن تحقيق الهدف يتطلب منهم أن يكونوا أفضل. وأشار إلى أن الدرس الأفضل الذي يمكن تعلمه من الموسم الماضي هو أنهم ليسوا هنا للثأر، وإنما يسعون لتحقيق نتيجة جيدة في المباراة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ويعتقد جوارديولا أن فريقه يمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق ذلك، ويعملون جاهدين على تحضير أنفسهم بشكل جيد لهذه المواجهة الصعبة، والتي يأملون فيها في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز للتأهل إلى النهائي.

ريال مدريد ومانشستر سيتي - معلومات البث المباشر والقنوات الناقلة

• مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستُبث اليوم الثلاثاء 9 مايو/أيار 2023.

• موعد بث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي سيكون في الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

• كما ستكون المواجهة المرتقبة منقولة على الإنترنت عبر beIN CONNECT