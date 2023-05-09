اعرف شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي

شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي وعدد الاسئلة

يشكل امتحانات الثانوية العامة محور اهتمام الطلاب الذين يتابعون دراستهم في هذه المرحلة، حيث يسعون إلى معرفة شكل الورقة الخاصة بالأسئلة التي سيتم امتحانهم بها في المرحلة القادمة. يهدف الطلاب من ذلك إلى تدريب أنفسهم على طريقة حل مثل هذه الأسئلة والتحضير بشكل جيد للاختبار، ويتساءل الطلاب عادةً عن عدد الأسئلة المتوقعة لكل مادة دراسية، وكذلك عن الوقت المخصص للاختبار والانتهاء من الأسئلة بشكل كامل دون ترك أي سؤال. وتتنوع استراتيجيات الطلاب في استغلال الوقت المخصص للاختبار، بحيث يعملون على تحديد الأسئلة التي يستطيعون الإجابة عليها بسرعة والتركيز عليها في البداية، ومن ثم العمل على الأسئلة الأكثر تحديًا فيما بعد، يحرص الطلاب بشكل عام على تحضير أنفسهم بشكل جيد للاختبارات، والعمل على تنظيم وقتهم بشكل مناسب لتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات.

شكل امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحًا حول الشكل العام للورقة الخاصة بالأسئلة لكل مادة دراسية في امتحانات الثانوية العامة. ويهدف هذا التوضيح إلى توفير معلومات دقيقة للطلاب عن الشكل الذي سيأخذه الامتحان، وعن عدد الأسئلة والوقت المحدد للإجابة عليها، ويتوقع أن يساعد هذا التوضيح الطلاب على التحضير بشكل أفضل للاختبارات، وعلى تحديد الأسئلة الأكثر أهمية والعمل عليها بشكل أولوي، وذلك لتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات، ويعتبر هذا التوضيح إضافة هامة لجهود الوزارة في توفير بيئة دراسية مناسبة وداعمة للطلاب، وتشجيعهم على العمل بجد واجتهاد في دراستهم وتحضيرهم للاختبارات النهائية.

أي مادة دراسية مقررة على الصف الثالث الثانوي امتحانها عبارة عن 85% أسئلة موضوعية و15% أسئلة مقالية.

الامتحان الخاص باللغة العربية الأسئلة الموضوعية 56 سؤال منها 44 يحاسب بدرجة واحدة و12 يحاسبوا بدرجتين والمقالي 12 درجة.

امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والثانية الأسئلة الموضوعية بأي منهما هي 35 سؤال توزع عن طريق 30 سؤال بدرجة و5 أسئلة بدرجتين والمقال 8 درجات.

امتحان المواد العلمية لقسم علوم الأسئلة الموضوعية 46 سؤال توزع عن طريق 6 أسئلة بدرجتين و40 سؤال بدرجة واما الأسئلة المقالية فهي 8 درجات.

امتحانات مواد الرياضيات التطبيقية والبحتة 18 سؤال تحسب كلا منهم 30 درجة موزعة على المقالي 5 درجات والموضوعي 25 درجة.

امتحانات الشعبة الأدبية امتحاناتها تتكون من 46 سؤال موضوعي موزعة 40 بدرجة و6 بدرجتين، والمقالي 4 بدرجتين.

موعد امتحانات الثانوية العامة

ستنطلق امتحانات الثانوية العامة في المملكة في 12 يونيو المقبل، وتستمر حتى 13 يوليو القادم. وتأتي هذه المواعيد في ظل وجود إجازة عيد الأضحى المبارك التي تمنح للطلاب 5 أيام متواصلة من الإجازة، ابتداءً من 27 يونيو وحتى 2 يوليو، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجداول الخاصة بالأسئلة للشعبتين العلمية والأدبية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بالطلاب المكفوفين وغيرها من الجداول التي تم اعتمادها. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة دراسية مناسبة وداعمة للطلاب، وتسهيل العملية الامتحانية وتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات. ويعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على توفير جميع الإمكانيات والموارد اللازمة لنجاح الطلاب في امتحاناتهم وتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم الدراسية.