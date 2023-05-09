د. رشا سمير تكتب: مواطن «غير مرن» مع مرتبة الشرف!

سؤال ما دام شغل تفكيري ودفعني للبحث عن إجابة منطقية له دون جدوى..وماذا لو تغيرت المعطيات وتبدلت الأزمنة والدوافع، فهل ستظل الإجابة عن هذا السوال ثابتة أم أن التغيرات المجتمعية الجديدة سوف تفرض نفسها على طبيعة الرد؟!

السؤال هو: ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المرشحين لأي منصب إداري في مصر؟ هل هناك صفات محددة لا يجب الحياد عنها؟ أم أن الصفات تختلف مع إختلاف الأزمنة؟ أم يكفي أن تكون السيرة الذاتية وحدها هي المبرر لنيل المناصب؟

الحقيقة أن معايير إختيار المؤهلين لإعتلاء المناصب في كل مؤسسات الدولة من أكبرهم لأصغرهم تغيرت كثيرا مع تغير الزمان.. فعلى سبيل المثال وليس الحصر..

أصبحت "الفهلوة" أحد أهم المؤهلات التي تمنح صاحبها فرصة الترقي، ليست الشهادة الجامعية ولا المؤهلات العليا ولا حتى الدورات التدريبية تبدو لها أي قيمة أمام هذه الصفة العظيمة التي أصبحت ثمة العصر!

بل وإستُحدثت مؤهلات أخرى أكثر واقعية مثل "الفذلكة" " التدليس" و "التطبيل"!.

لم تكتفي المرحلة بفرض مؤهلات فردية بل فرضت أيضا صفات جماعية مثل:

"بيمشي حاله" " ما بيزعلش حد" " بياكل عيش" "ما بيقولش لأ" " بيعمل اللي يطلب منه" " كل الناس بتحبه" " ابن حلال" و"كافي خيره شره"!.

هذه المرادفات اللطيفة الخفيفة أصبحت دلالة أكيدة على شخص غير كُفء، لا ناقة له ولا جمل، ليس له موقف قاطع، متلون وقت اللزوم، قادر على إرضاء الجميع حتى لو أشاح بوجهه عن الخطأ وكأنه لا يراه، فلا هو يعترض ولا حتى يشارك في الإعتراض (من الآخر على أد إيديهم يعني)!

على الصعيد الآخر ظهرت صفة جديدة، معناها في بطن الشاعر..هذه الكلمة أصبحت سبب قوي وأكيد في إبعاد كل المحترمين عن ساحة البغاء التي يتلاقى فيها كل أراجوزات الحياة.

ببساطة حين يتم سؤال أي جهة أو مسئول ما عن شخص مرشح لتولي منصب..

تكون الإجابة:

" بُص يا سيدي..هو محترم وابن ناس وشاطر بس عنده مشكلة واحدة للأسف.. مش مرن"!

مش مرن..مش مرن!

تعددت الأسباب والمُراد واحدٌ!

ذبح هذا الشخص وإستبعاده من الصورة..لأن وجوده ضد المصلحة!.

يُعقب الساذج:

"والمرونة دي مقصود بيها ايه ؟! ينكمش بالبرودة ويتمدد بالحرارة"

ويرد الفاهم:

" لأ يا سيدي..معناها إنه واقف للناس في كل حاجة..مع إن المواضيع سهلة ومحلولة"

ويرد الطامع:

" بصراحة مشاكله كتير ومحبكها أوي"

وهنا يتم استبعاد الاستاذ " غير مرن" ويتم الاستعانة فورا بأخر كله مرونه ومخه كبير!.

لم أعد أفهم في الواقع متى وكيف تحول الشرف والأمانة والكرامة والضمير إلى عدم مرونة؟

المشكلة تحولت مع الوقت إلى أزمة، والأزمة إلى كارثة، والكارثة تحتاج إلى وقفة..

نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى سواعد حقيقية للنهوض بوطن يتأرجح ما بين الصعود والهبوط، نحتاج إلى شرفاء أقوياء قادرين على الوقوف في وجه الغلط وتصحيح الأوضاع الغير سوية.

المعايير التي كانت يوما هي مقياس النجاح، تغيرت إلى الأسوأ ومن هنا أصابت كل مؤسسات الدولة حالة من الترهل وعدم الرضا بين العاملين بها، فالكل يرى نفسه مظلوما والكل ناقم على أصحاب القرار وأصحاب القرار في واد بعيد يبحثون عمن يحمي مصالحهم، وبالتالي لم يعد أحد قادر على العطاء ولا الإبتكار..

شبكة المصالح التي تضم كوكبة من الفاسدين هي دائرة مفرغة تتسع يوما بعد يوم بإنضمام أناس لهم نفس الملامح ويمتلكون نفس الصفات، هجومك على إحداهم يعني هجومك عليهم جميعا وبالتالي فالحرب هي حرب قبيلة ضد شخص واحد!.

آن أوان أن نمحو تلك المعايير والمفاهيم المستحدثة، وأن نعود إلى معايير التقييم الحقيقية، حتى ذلك الحين إسمحوا لي أن أطمئن كل من تم وصمه بوصمة "عدم المرونة" وأقول له: صديقي الغير مرن..أنت الصواب وهم المخطئون..أنت القادر وهم العاجزون.. مبروك.. لقد حصلت على لقب مواطن "غير مرن" بإمتياز مع مرتبة الشرف... ولك أن تفخر..



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