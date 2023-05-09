استقبل تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

قناة beIN Sports Premium 1 هي إحدى القنوات الرياضية الرائدة التي انطلقت مؤخرًا، وتتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية والمباريات الحية لعدد من الدوريات العربية والعالمية، تركز القناة بشكل خاص على الرياضات الأجنبية والعربية، وتقدم تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية الهامة في العالم، وتسعى القناة دائمًا لتلبية احتياجات المشاهد وتقديم أفضل الخدمات لهم، بفضل ترددها الذي يمكن العثور عليه بسهولة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة الرياضة على قناة beIN Sports Premium 1 في أي وقت ومن أي مكان.

قناة beIN Sports Premium 1

تردد قناةSports Premium 1 على نايل سات

اسم القناة: Sports Premium 1.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

تردد قناة Sports Premium 1 على سهيل سات

اسم القناة: Sports Premium 1.

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

تردد قناة Sports Premium 1 على العرب سات

اسم القناة: Sports Premium 1.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

قناة بي ان سبورت بريميوم 1

تُعد قناة Sports Premium 1 من أهم القنوات الرياضية التي تقدم برامجًا ذات جودة عالية ووضوح فائق، وهي تابعة لشبكة قنوات beIN Sports الرياضية، وتتميز القناة بتغطية شاملة للمباريات العالمية والمحلية الكبرى، بما في ذلك الدوريات وبطولات أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم، وقد قامت القناة بتغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية الهامة، مثل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى، وبفضل تركيزها الكبير على تقديم تغطية شاملة ومتميزة للرياضة، تعتبر قناة Sports Premium 1 وجهة مثالية لعشاق الرياضة والكرة في جميع أنحاء العالم.