بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر .. يلا شوت

كأس مصر al-zamalek-vs-proxy-fc، بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر.. يلا شوت، تتطلع جماهير نادي الزمالك اليوم إلى متابعة مباراتهم في كأس مصر 2022/2023 ضد فريق بروكسي، وذلك بعد توقف استمر لمدة 10 أيام بسبب تأجيل مواجهة الأهلي في كأس السوبر 2023، حيث قررت إدارة الزمالك الاعتذار عن المشاركة في اللحظات الأخيرة نتيجة لبعض المشاكل الإدارية التي نشأت بسبب الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك وفقًا للبيان الذي أصدره النادي. ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الانتصار في المباراة القادمة والتأهل إلى الدور التالي في البطولة، وسيعتمد على تشكيلة قوية ومتماسكة تضم اللاعبين الأفضل في صفوفه، ويترقب عشاق الزمالك هذه المباراة بفارغ الصبر، وذلك لمتابعة أداء فريقهم المفضل ودعمه في مسيرته الرياضية.

يولي موقع الفجر الرياضي اهتمامًا كبيرًا لتغطية جميع الأخبار والمعلومات الرياضية التي تهم الجماهير المصرية والعربية، ولهذا السبب نرصد في هذا التقرير موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة لكي يتمكن المشاهدين من متابعة هذه المباراة المهمة. وكذلك يتم توقع التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب الإسباني خوان أوسوريو هذه المباراة المرتقبة، ومن خلال هذه التغطية الشاملة، يسعى موقع الفجر الرياضي إلى تلبية احتياجات الجماهير وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة التي يحتاجونها لمتابعة هذه المباراة الرياضية المهمة.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي اليوم في كأس مصر 2022/2023

من المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق بروكسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو في الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2022/2023، وسيقام اللقاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حيث ستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة، ويترقب عشاق الزمالك هذه المباراة بفارغ الصبر، وذلك لمتابعة أداء فريقهم المفضل ودعمه في مسيرته الرياضية.

وتنطلق مباراة الزمالك وبروكسي اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تتطلع جماهير نادي الزمالك إلى حصد لقب كأس مصر في هذا الموسم، حيث يعد هذا اللقب الأخير الذي يمكن للفريق الأبيض تحقيقه خلال الموسم الحالي بعد خسارة فرصة المنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها، ويأتي ذلك نتيجة التأخر في جدول ترتيب الدوري المصري 2022/2023، والخروج من بطولتي كأس الرابطة ودوري أبطال إفريقيا، وبالتالي، يعد كأس مصر هو اللقب الأخير الذي يمكن للأبيض تحقيقه لحفظ ماء الوجه خلال الموسم الحالي، وذلك قبل مشاركتهم في البطولة العربية المقررة في شهر يوليو المقبل. ويأمل الأبيض في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في مباراتهم القادمة في البطولة، وبالتالي الاستمرار في المنافسة على لقب كأس مصر وتحقيقه في النهاية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي اليوم في كأس مصر 2022/2023

تمتلك قنوات أون تايم سبورت حق نقل جميع مباريات كأس مصر وكافة البطولات المحلية خلال الموسم الرياضي الحالي، ولذلك فإن قناتها الرياضية الأولى "أون تايم سبورت 1" هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بروكسي اليوم في كأس مصر 2022/2023، ويمكن للمشاهدين تنزيل تردد القناة كما هو موضح في الجدول التالي، ليتمكنوا من متابعة المباراة على شاشة أون تايم سبورت 1 والاستمتاع بتجربة مشاهدة رياضية مميزة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5\6 مفتوحة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

تشكيل الزمالك أمام بروكسي

ينتظر أن يختار الإسباني خوان كارلوس أوسوريو، تشكيل الزمالك لمباراة بروكسي اليوم، في كأس مصر 2022/2023، كالتشكيل التالي: