بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر اليوم يلا شوت

ماتش al-zamalek-vs-proxy-fc في كأس مصر، بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر اليوم يلا شوت، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، لمواجهة فريق بروكسي، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، ويتطلع الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في هذه المباراة والمضي قدمًا في بطولة الكأس، وذلك بعد خروجه من بطولتي كأس الرابطة ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة فريق بروكسي، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيقام اللقاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ويتطلع الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، وذلك بعد خروجه من بطولتي كأس الرابطة ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، ويأمل الجمهور الزملكاوي في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة.

غيابات بالجملة في الزمالك

سيتغيب العديد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف فريق الزمالك في مباراته أمام فريق بروكسي، وذلك بسبب الإصابات وعدم الجاهزية الفنية.

ومن بين اللاعبين الغائبين سيكون كل من أحمد مصطفى زيزو، عمر جابر، ومصطفى الزناري، حيث وضع الجهاز الفني لهم برنامجًا تدريبيًا بدنيًا خاصًا من أجل تجهيزهم للفترة المقبلة.

كما سيغيب أيضًا أحمد فتوح بسبب استمرار تأهيله بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة بسبب إجهاد في العضلة الخلفية. وتأكد غياب عمرو السيسي بسبب استمرار تأهيله بسبب الإصابة في الركبة، بالإضافة إلى ناصر منسي الذي يعاني من إصابة بإجهاد قوي في العضلة الضامة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

وسيكون غياب هؤلاء اللاعبين خسارة كبيرة للفريق الأبيض، ولكن الجهاز الفني يعمل على إيجاد حلول مناسبة لتعويض غيابهم وتحقيق الفوز في المباراة.

الزمالك يختتم تدريباته أمس الاثنين لمواجهة بروكسي في الكأس

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته الجماعية يوم أمس الاثنين الموافق 8 مايو 2023، استعدادًا لمواجهة فريق بروكسي اليوم الثلاثاء في إطار بطولة كأس مصر، وقد عمل الجهاز الفني على إعداد اللاعبين بشكل جيد خلال التدريبات، وتحضيرهم بشكل كامل للمباراة الهامة، ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز في هذه المواجهة والمضي قدمًا في بطولة الكأس، وذلك بعد خسارة فرصة المنافسة على بطولتي كأس الرابطة ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي. ويتوقع أن يقدم الزمالك أداءً قويًا في المباراة اليوم، ويسعى الجمهور الزملكاوي لدعم الفريق ومساندته في الفوز بهذه المباراة الهامة.