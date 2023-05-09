الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يوتيوب يلا شوت اليوم في كأس مصر ، بث مباشر الآن لمباراة الزمالك ضد بروكسي في بطولة كأس مصر للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر ، يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراته أمام نظيره بروكسي، وذلك للعودة إلى مسار الانتصارات مرة أخرى. يأمل الزمالك في تعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، والابتعاد عن المربع الذهبي في البطولات، بالفوز في مباراة اليوم في إطار بطولة كأس مصر.

الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر، تجري اليوم الثلاثاء مواجهة كروية مثيرة بين الفريقين الزمالك وبروكسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023. وتعد هذه المباراة هي الأولى في تاريخ نادي بروكسي ضد القلعة البيضاء، وقد يبدو الفوز سهلًا للزمالك أمام فريق مغمور من الدرجة الثانية، إلا أن مفاجآت البطولة لا تنتهي، وشهدنا في المواسم السابقة العديد من الفرق المغمورة التي أحرجت الكبار وأخرجتهم من المنافسة.

يدخل الزمالك هذه المباراة بأهمية قصوى، حيث يسعى لتحقيق الفوز وإنقاذ موسمه الكارثي الذي خرج منه خالي الوفاض من كافة المسابقات، وبقيت له فقط بطولة كأس مصر، ويسعى المدرب الكولومبي أوسوريو لتحقيق اللقب ومصالحة الجماهير الزملكاوية الغاضبة بعد الموسم السيء الذي شهده الفريق، وإثبات قدراته وبدء عهد جديد من الانتصارات. أما فريق بروكسي، فيأمل في تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك، والصعود لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، وهو ما يجعل هذه المواجهة مثيرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي اليوم في كأس مصر

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 9-5-2023 الموافق 19 من شهر شوال 1444 هجريًا

وستُلعب المباراة على “استاد القاهرة الدولي”

الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة والسعودية

وتُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2 ( ON Time Sports 2 HD )

وتنقل القناة أيضًا الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر الذي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

معلق مباراة الزمالك وبروكسي: المعلق مؤمن حسن

تردد قناة on time Sports 2 الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حكم مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك وبروكسي في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وسيقود اللقاء الحكم وليد عبد الرازق، وسيساعده خالد السيد كحكم مساعد أول، ومحمود عبد السميع كحكم مساعد ثاني، بينما سيكون محمد محمود عبدالله هو الحكم الرابع، ويجدر الإشارة إلى أنه لن يتم استخدام تقنية الفيديو المساعد "الفار" في مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وذلك بموجب قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم. ويأمل الفريقان في أن يتمتع الحكام بالحيادية والعدل في اتخاذ القرارات المناسبة خلال المباراة، وأن تكون المباراة عادلة ومثيرة للجماهير المشجعة للفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

قائمة الزمالك لمواجهة بروكسي في كأس مصر

أعلن أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الزمالك مباراة بروكسي وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمود شبانة – محمد طارق – حاتم محمد “سكر”.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

قائمة بروكسي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

جاءت قائمة بروكسى لمواجهة الزمالك كالتالي: فرج شوقى، إبراهيم الجارحى، شاكر أشرف، مروان النجار، نادى حسن، مصطفى الصفتى، عبد الله السنجهاوى، بسام وليد، محمد صبري، ميدو، آدهم أحمد، كابوريا، أحمد فهمى، دعبسه، إبراهيم سليمان، أحمد جمعة، مدحت فقوسة، أحمد ميسى، محمد حمودى، مصطفى حمادة.