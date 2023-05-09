بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر اليوم يلا شوت، ستشهد ملاعب كرة القدم في مصر مباراة قوية اليوم الثلاثاء بين الزمالك وبروكسي، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2023، يسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة المحلية، وذلك بعد تحقيق الفوز في آخر مباراة خاضها والتي كانت في بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب سيراميكا كليوباترا، ويأمل الزمالك في مواصلة الانتصارات والظهور بشكل مميز في هذه المباراة الهامة، وتقديم أفضل أداء يمكنه لتحقيق النتيجة المطلوبة والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر بمواجهة تبدو سهلة على الورق، ولكنه يدرك أن الحسابات داخل المستطيل الأخضر تكون مختلفة. ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، وذلك بعد خروجه من البطولة الموسم الماضي على يد بيراميدز في دور نصف النهائي. ويستعد الفريق بكل قوة وتركيز تام لهذه المواجهة، ويطمح في مواصلة الطريق الصحيح في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب.

ومن جانبه، يعرف فريق بروكسي صعوبة هذه المباراة أمام الزمالك القوي، ولكنه حضر بشكل قوي ويأمل في تقديم أداء مميز يليق به وخطف الفوز والمفاجأة بإقصاء الخصم من البطولة. وبالرغم من أن المباراة تبدو صعبة على بروكسي، إلا أنه يسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية وإثبات قدراته على المنافسة بشكل جيد في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة نادي الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي وستنقل مواجهة بروكسي ضد الزمالك على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت (1) بأداء صوتي للمعلق مؤمن حسن.

ستنطلق مباراة الزمالك وبروكسي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2023. ويسعى الزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو إلى الظهور بشكل أفضل في هذه المباراة والعمل على مواصلة الانتصارات، وذلك بعد فوزه في آخر مباراة خاضها في بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب سيراميكا كليوباترا. ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة والانتقام من خسارته في بطولة الكأس الموسم الماضي على يد بيراميدز في دور نصف النهائي، وتأهيل نفسه إلى المراحل المتقدمة من البطولة، والمنافسة بقوة على اللقب.

تشكيل الزمالك ضد بروكسي

مدرب الزمالك سيعتمد على محمد عواد في حراسة المرمى، وفي الخط الهجومي سيتواجد يوسف أسامة نبيه، وسامسون أكينيولا، وسيد عبد الله نيمار، مع وجود محمد أشرف روقا في الوسط بجانب نبيل عماد دونجا، وسيف فاروق جعفر.

التشكيل كاملا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيم نداي وسيف الجزيري.

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الزمالك ضد بروكسي

تعد مباراة اليوم بالنسبة لفريق الزمالك من المباريات الهامة جدًا، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز واستعادة بعض الثقة بعد فترة صعبة مع المدرب السابق البرتغالي جيسوالدو فيريرا، حيث لم يحقق الفريق النتائج المميزة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي. ويأمل الزمالك في الظهور بشكل مثالي في هذه المباراة وتحقيق الفوز للتأهل إلى المراحل المتقدمة من بطولة كأس مصر، وإثبات قدراته على المنافسة بشكل جيد في المنافسات المحلية. ويعمل الفريق بجد لتحقيق هذا الهدف، والتخلص من الصعوبات التي واجهته خلال الفترة الماضية والعودة إلى مستواه الحقيقي وتحقيق الانتصارات المهمة.

مباراة الزمالك القادمة

بعد مواجهة اليوم بين الزمالك وبروكسي في بطولة كأس مصر، سيواجه الزمالك فريق الإسماعيلي في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، ويسعى الفريق بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على سيراميكا كليوباترا في البطولة.

ويتطلع الزمالك إلى الفوز في هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث للمحافظة على مركزه في جدول ترتيب الدوري، والتفوق على منافسيه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي الزمالك لتقديم أداء قوي ومثير للإعجاب، وإثبات قدراتهم على تحقيق الانتصارات المهمة في المنافسات المحلية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

تشكيل بروكسي ضد الزمالك

حراسة المرمى: فرج شوقي

خط الدفاع: نادي حسن - مصطفى صلاح - مروان النجار - شاكر أشرف.



خط الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - عبد الحميد علي ميدو

خط الهجوم: مصطفى حماده - أحمد جمعة - كامل أحمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، إبراهيم الجرايحي وعبد الله السنجهاوي ومدحت إبراهيم وإبراهيم محمد سليمان ومحمود أحمد وبسام وليد وأحمد عبد الهادي وأحمد فهمي ومحمد مصطفى