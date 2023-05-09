مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا ، مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاءسيكون اليوم الثلاثاء عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة نارية في دوري أبطال أوروبا، حيث سيتقابل فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في لقاء ذهاب نصف نهائي البطولة، ويتوقع الجمهور مشاهدة مباراة مثيرة ومتوترة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وإيجاد نتيجة إيجابية تمهد الطريق لتأهله إلى المرحلة النهائية من البطولة، ويتمتع الفريقان بقوة هجومية كبيرة ويمتلكان لاعبين مميزين في صفوفهما، ما يجعل المباراة أكثر إثارة وتحديًا. وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بعرض رائع ومتعة كروية على أعلى مستوى.

مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

يتطلع فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق فوز مريح في مباراته ضد فريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بهدف الاقتراب من التأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة. ويسعى الفريق الإسباني إلى الظهور بأداء قوي وتحقيق الفوز على الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب على أرضه، ومن ثم الذهاب إلى مانشستر بثقة كبيرة للتأهل للمرحلة النهائية.

ومن جانبه، يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بهدف الاستفادة منها في مباراة الإياب والتفوق على الفريق الإسباني الذي تأهل على حسابه في ثلاث مرات سابقة، وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة عرض رائع وتنافسي بين الفريقين، والتي ستحدد من سيتأهل إلى النهائي لخوض المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

أعلن المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق المشاركة في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بسبب إصابته، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الفريق الإسباني بقيادة أنشيلوتي بقوة لهذه المواجهة الصعبة، ويسعى للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول للتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة، وسيكون غياب اللاعبين الهامين هذا التحدي إضافة صعبة للفريق الإسباني، والذي يعمل بجد لتعويض هذه الغيابات وتحقيق الفوز والتأهل.

قائمة ريال مدريد

وجاءت قائمة الميرنجي، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس بريميم 1.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي، يوم الأربعاء الموافق 17 مايو. وستكون هذه المباراة فرصة للجماهير لمتابعة الأداء المثير للفريقين ومعرفة من سيتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة.

ومن المتوقع أن تكون المباراتان حافلتين بالإثارة والتشويق، وستثبتان مدى قوة كل فريق وإمكانياته في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

حكام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تم اختيار الحكم البرتغالي أرتور دياس لإدارة مباراة فريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيعاون دياس في التحكيم خلال المباراة الحكام البرتغاليين باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، فيما سيكون الإيطالي دانييلي أورساتو أنطونيو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الإيطالي ماسيميليانو إيراتي والبرتغالي تياجو مارتينز مسؤولية التحكيم عبر تقنية الفيديو. وقد سبق لدياس، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، أن أدار مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الأوروبي، وهو حكم دولي منذ عام 2010.

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في مباراة ستحدد من سيتأهل إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال أوروبا.