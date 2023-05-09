مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا ، مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاءسيكون اليوم الثلاثاء عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة نارية في دوري أبطال أوروبا، حيث سيتقابل فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في لقاء ذهاب نصف نهائي البطولة، ويتوقع الجمهور مشاهدة مباراة مثيرة ومتوترة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وإيجاد نتيجة إيجابية تمهد الطريق لتأهله إلى المرحلة النهائية من البطولة، ويتمتع الفريقان بقوة هجومية كبيرة ويمتلكان لاعبين مميزين في صفوفهما، ما يجعل المباراة أكثر إثارة وتحديًا. وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بعرض رائع ومتعة كروية على أعلى مستوى.

مشاهدة مباراة المان سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

يتطلع فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق فوز مريح في مباراته ضد فريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بهدف الاقتراب من التأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة. ويسعى الفريق الإسباني إلى الظهور بأداء قوي وتحقيق الفوز على الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب على أرضه، ومن ثم الذهاب إلى مانشستر بثقة كبيرة للتأهل للمرحلة النهائية. 

ومن جانبه، يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بهدف الاستفادة منها في مباراة الإياب والتفوق على الفريق الإسباني الذي تأهل على حسابه في ثلاث مرات سابقة، وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة عرض رائع وتنافسي بين الفريقين، والتي ستحدد من سيتأهل إلى النهائي لخوض المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

أعلن المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق المشاركة في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بسبب إصابته، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 ويستعد الفريق الإسباني بقيادة أنشيلوتي بقوة لهذه المواجهة الصعبة، ويسعى للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول للتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة، وسيكون غياب اللاعبين الهامين هذا التحدي إضافة صعبة للفريق الإسباني، والذي يعمل بجد لتعويض هذه الغيابات وتحقيق الفوز والتأهل.

قائمة ريال مدريد 

وجاءت قائمة الميرنجي، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز. 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس بريميم 1. 

وستقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي، يوم الأربعاء الموافق 17 مايو. وستكون هذه المباراة فرصة للجماهير لمتابعة الأداء المثير للفريقين ومعرفة من سيتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة. 

ومن المتوقع أن تكون المباراتان حافلتين بالإثارة والتشويق، وستثبتان مدى قوة كل فريق وإمكانياته في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

حكام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 

تم اختيار الحكم البرتغالي أرتور دياس لإدارة مباراة فريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

 وسيعاون دياس في التحكيم خلال المباراة الحكام البرتغاليين باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، فيما سيكون الإيطالي دانييلي أورساتو أنطونيو حكمًا رابعًا.

 وسيتولى الإيطالي ماسيميليانو إيراتي والبرتغالي تياجو مارتينز مسؤولية التحكيم عبر تقنية الفيديو. وقد سبق لدياس، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، أن أدار مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الأوروبي، وهو حكم دولي منذ عام 2010.

 ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في مباراة ستحدد من سيتأهل إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

close
ريال مدريد ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مانشستر سيتي بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي تشكيل مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشادة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي كورة لايف بث مباشر اليوم في كأس مصر YALLA SHOOT

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يوتيوب يلا شوت اليوم في كأس مصر

الآن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي.. بالتلفون تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شووت كورة لايف تويتر YALLA SHOOT

عاجل.. بروكسي يسجل الهدف الثاني أمام الزمالك في كأس مصر "فيديو"

عاجل.. التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمود الخطيب يرفض عودة نجم الأهلي السابق.. ويؤكد: لن يدخل النادي

الآن منحة الـ “1000ج” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وزارة القوي العاملة بالخطوات