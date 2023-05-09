يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي مباشر في دوري أبطال أوروبا كورة لايف مباراة ريال مدريد بدون تقطيع

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي مباشر في دوري أبطال أوروبا كورة لايف مباراة ريال مدريد دون تقطيع

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي مباشر في دوري أبطال أوروبا كورة لايف مباراة ريال مدريد دون تقطيع، يتابع عشاق كرة القدم حول العالم بشغف مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي سيتم بثها مباشرة على عدد من القنوات الرياضية المختلفة. وتشغل هذه القنوات بالتأكيد بال عشاق المتابعين للفريقين، حيث يترقبون هذه المواجهة الحاسمة التي ستحدد من سيتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة.

يتوجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023. 

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين، الذين يمتلكان لاعبين موهوبين وخبراء في المجال، وستكون المباراة فرصة للجماهير لمتابعة الأداء المميز لكل فريق ومعرفة من سينجح في الفوز في هذا اللقاء الهام.

 وسيكون استاد "سانتياجو برنابيو" خلفية جميلة لهذا الحدث الرياضي الكبير، حيث يتوقع أن يحضر العديد من الجماهير من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذه المواجهة المثيرة والمشاهدة من قرب نجوم الكرة في أحد أهم البطولات الأوروبية.

حقق فريق ريال مدريد إنجازًا كبيرًا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة إجمالية 6-2 في مباراتي الذهاب والإياب. ومن ثم، تمكن الفريق الإسباني من تحقيق فوز ساحق على تشيلسي في ربع النهائي بأربعة أهداف نظيفة، ليحجز بطاقته إلى نصف النهائي. ويعتبر هذا الإنجاز إضافة قوية لتاريخ ريال مدريد وسجله الحافل بالانتصارات والألقاب، ويسعى الفريق الإسباني للاستمرار في هذا المنحى الإيجابي وتحقيق اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم في دوري أبطال أوروبا، وسيكون الفريق الإسباني في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي، ولكنه سيسعى جاهدًا لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي للمنافسة على اللقب المرموق في هذه البطولة الأوروبية المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

نجح فريق مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإحراز إنجازات كبيرة في مراحل البطولة السابقة. فقد حقق الفوز على لايبزيج الألماني بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في دور الستة عشر، كما نجح في الفوز على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي. ويعد ذلك إنجازًا كبيرًا للفريق الإنجليزي، الذي يسعى جاهدًا لتحقيق أفضل النتائج في هذه البطولة الأوروبية المهمة. وسيكون الفريق الإنجليزي في مواجهة صعبة أمام ريال مدريد في نصف النهائي، لكنه سيسعى للاستمرار في نجاحاته وتحقيق التأهل إلى النهائي للمنافسة على اللقب. ويمتلك فريق مانشستر سيتي لاعبين مميزين ومدرب مخضرم، مما يجعله قادرًا على تحقيق الانتصارات وتحقيق أفضل النتائج في هذه البطولة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 9 مايو 2023، على ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تنقل مباراة دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت القطرية، ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي مباشرة عبر تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

التشكيل المتوقع لريال مدريد

تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا- أنطونيو روديجر- إيدير ميليتاو- داني كارباخال
توني كروس- لوكا مودريتش- فالفيردي

رودريجو- بنزيما- فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

إيدرسون

جون ستونز- روبن دياش- مانويل أكانجي- كايل والكر

رودري، بيرناردو سيلفا- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوان- جاك جريليتش

إرلينج هالاند

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