كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يلا شوت، ستكون مباراة قوية ومنتظرة بشدة في مساء اليوم الثلاثاء، حيث يتقابل فريق ريال مدريد وفريق مانشستر سيتي على أرض ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد جاهدًا لتحقيق الفوز على الفريق الإنجليزي، وذلك بهدف الحصول على ميزة تساعده في المباراة الإياب التي ستُقام على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، اللذين يتمتعان بخبرة وجودة عالية في اللعب، وسيتنافسان على الفوز والتأهل إلى النهائي في هذه البطولة الأوروبية المهمة، وسيكون ملعب سانتياجو بيرنابيو، الذي يعتبر أحد أهم الملاعب في العالم، مكانًا مثاليًا لهذه المواجهة المميزة بين الفريقين الكبيرين في عالم كرة القدم.

موعد مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي

ستنطلق مباراة قوية ومنتظرة بشدة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتقابل فريق ريال مدريد مع فريق مانشستر سيتي على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، التي حصلت على حقوق نقل المباريات الخاصة بالبطولة لهذا الموسم. وسيحاول فريق مانشستر سيتي الظهور بشكل مميز على أرض الريال، والاستعانة بنجوم الفريق، بما في ذلك النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لتحقيق فوز ثمين على الفريق الإسباني، وسيكون اللقاء مثيرًا وشرسًا بين الفريقين الكبيرين، اللذين يمتلكان خبرة وجودة عالية في اللعب، وسيتجاهلان الضغوط والتحديات لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية في هذه البطولة الأوروبية المهمة.

مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أوساسونا. وحقق الفريق الملكي هذا الانتصار بفضل الأداء الرائع الذي قدمه خلال المباراة، والذي كان محط اهتمام الجماهير الرياضية، ومع ذلك، فإن الفريق يبتعد عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي، حيث يتفوق عليه فريق برشلونة. ويعمل ريال مدريد جاهدًا لتحسين مستواه في الدوري، والعودة إلى المنافسة على اللقب، ولعل هذا الفوز بكأس الملك يمنح الفريق الدفعة المعنوية الإضافية التي يحتاجها لتحقيق هذا الهدف.

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تشكيل ريال مدريد والسيتي المتوقع

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفاخال، روديجير، ألابا، كامافينجا.

في خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش.

في خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.

فيما يأتي في الجانب الآخر، مانشستر سيتي بالتشكيل المتوقع التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: والكر، دياز، أكانجي.

في خط الوسط: ستونز، رودري، دي بروين، جوندوجان.

في خط الهجوم: سيلفا، جريليش، هالاند.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

تمكن فريق ريال مدريد من تجاوز عقبة تشيلسي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز عليه في المباراتين الذهاب والإياب بنتيجة 2-0 في كل منهما، وقدّم الريال أداءً قويًا خلال هذه المواجهات ونجح في تحقيق الانتصارات بفضل تكتيكاته الرائعة وأداء لاعبيه المتميز. ومن جانبه، حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على بايرن ميونخ في دور الثمانية بالبطولة، بعد فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة وتعادله في الإياب بنتيجة 1-1، وبهذا الفوز، تأهل السيتي إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيواجه ريال مدريد في مواجهة منتظرة ومثيرة بين الفريقين الكبيرين في عالم كرة القدم.