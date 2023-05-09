مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم 09-05-2023 في دوري أبطال أوروبا

صراع real-madrid-vs-man-city، مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم 09-05-2023 في دوري أبطال أوروبا، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء. وسيتابع الملايين حول العالم هذه المواجهة المثيرة والمهمة، والتي تتضمن تنافسًا شديدًا بين الفريقين الكبيرين في كرة القدم، وتتوفر العديد من القنوات التي ستقوم بنقل المباراة الحاسمة، حيث يمكن مشاهدة اللقاء على قنوات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس وغيرها من القنوات الرياضية، ومن المتوقع أن يكون التشكيل الرسمي لكل فريق محل اهتمام كبير، حيث يسعى كل منهما لتشكيل فريق قوي ومتماسك يساعده على الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية في هذه البطولة الأوروبية المهمة.

ستقام المباراة بين فريقي ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن مباريات الذهاب في الدور قبل النهائي (المربع الذهبي) من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

مشوار ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

في دور الثمانية، تخطى ريال مدريد بنجاح فريق تشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب، بينما تمكن مانشستر سيتي من الفوز على بايرن ميونخ.

تُعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بمثابة نهائي مبكر بين اثنين من أقوى وأكبر فرق البطولة، وتحمل طابعًا ثأريًا لبطل إنجلترا بعد أن أخرجه ريال مدريد من الدور نفسه في الموسم الماضي.

ستقام المباراة على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدينة مدريد وسط حضور كبير من جماهير الفريقين، اللاتي يأملن في تتويج فريقهن بالفوز في هذه المواجهة المهمة.

يتضمن التقرير التالي كل ما يتعلق بمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، بما في ذلك موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مهمة حول هذه المواجهة النارية والصعبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم

يتم بث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة ريال مدريد اليوم عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

15 قناة عالمية تنقل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

TV3+ Denmark

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 1 FR

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

Liga de Campeones

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Premier Sport HD Slovakia

C More Sport 1 HD fin

beIN Sports 1 HD Premium

معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال

ينتظر أن يخوض ريال مدريد مباراة مانشستر سيتي بتشكيل يضم:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: إدواردو كامافينجا وأنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو وداني كارفخال.

في خط الوسط: توني كروس وأوريلين تشواميني ولوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو وكريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء

ينتظر أن يخوض مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جون ستونز ناثان آكي/ كايل والكر روبن دياز وأكانجي.

في خط الوسط: رودريجو وإلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جاك جريليش وإيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا.

تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد بعد فترة توقف، وتستأنف بمباراة من العيار الثقيل تجمع بين بطل التاريخ للبطولة وحامل اللقب ريال مدريد، والفريق الأبرز في أوروبا هذا الموسم، مانشستر سيتي.

تتجه أنظار جماهير الفريقين إلى أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدينة مدريد، حيث ستقام المباراة في تمام العاشرة مساءً، لمتابعة هذه المباراة العالمية بين بطل إسبانيا الفريق الملكي العملاق بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، والمارد الإنجليزي مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج تحت قيادة مدربه الداهية الإسباني بيب جوارديولا.

مواجهة فنية صعبة بين أنشيلوتي وجوارديولا

يتواجه المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي والمدرب الإسباني الداهية بيب جوارديولا للعام الثاني على التوالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في رحلة جديدة للمدرب الإيطالي نحو الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، حيث حقق اللقب 4 مرات من قبل، آخرها في الموسم الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي، ومن جانبه، حقق جوارديولا اللقب مرتين مع فريق برشلونة الإسباني في 2009 و2011، ولم يتمكن من الوصول إلى النهائي سوى مرة واحدة مع مانشستر سيتي وخسرها أمام تشيلسي.

تقابل الفريقان في مباراة تاريخية مشوقة في نصف نهائي الموسم الماضي، حيث فاز مانشستر سيتي ذهابًا بنتيجة 4-3، وفاز ريال مدريد في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 بفضل هدفين أسطوريين في الدقيقتين 90 و91 للنجم البرازيلي رودريجو، مما دفع المباراة إلى الوقت الإضافي، وفيه نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد ليتأهل الفريق إلى النهائي ويحسم اللقب على حساب ليفربول.

وسبق لريال مدريد أن أذاق جوارديولا الخسارة من قبل في دوري الأبطال، حيث كان الأخير مديرًا فنيًا لفريق بايرن ميونخ الألماني، وتقابل الفريقان في نصف نهائي الموسم ذاته، وفاز ريال مدريد فيها لصالحه.

صراع الهدافين بين هالاند وبنزيما في مباراة الريال والسيتي

تترقب جماهير الكرة العالمية صراع الهدافين المرتقب بين الفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، والنرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، في المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وسيواجه هالاند تحديا صعبا في محاولته لهز شباك العملاق البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يعد إحدى أهم نقاط القوة في ريال مدريد في البطولة القارية حتى الآن، وكما استعاد ريال مدريد قبل هذه المباراة جهود ظهيره الفرنسي فيرلاند ميندي بعدما ظل يلعب دون لاعبين في مركز الظهير الأيسر، حيث كان يدفع بلاعب الوسط كامافينجا لتغطية هذا المركز في العديد من المباريات هذا الموسم.

حكم مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الحكم البرتغالي أرتور دياس سيدير مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بمساعدة حكمين آخرين من بلاده وهما باولو سواريس وبيدرو ريبيرو، كما اختير الإيطالي دانييلي أورساتو أنطونيو ليكون الحكم الرابع.

وسيكون المسؤول عن تقنية الفيديو في هذه المباراة هو الإيطالي ماسيميليانو إيراتي والبرتغالي تياغو مارتينيز.