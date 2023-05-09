مشاهدة مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي بث مباشر 2023-05-09 Real Madrid vs Manchester City | يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر 2023-05-09 Real Madrid vs Manchester City | يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر 2023-05-09 Real Madrid vs Manchester City | يلا شوت، تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 24 مايو 2022 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (10 مساءً بتوقيت مصر).

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وستذاع المباراة على العديد من القنوات الفضائية والرقمية، منها قنوات beIN Sports وCanal+ وSky Sports وBT Sport. كما يمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر على الإنترنت عبر منصات مثل beIN Connect وDAZN وSky Go وBT Sport.

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ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة تضم كلًا من: إيدرسون في حراسة المرمى، وكانسيلو ودياز وستونز وزينشينكو في خط الدفاع، وفودين وجوندوجان وبرناردو سيلفا في الوسط، بينما سيتكون الهجوم من رحيم ستيرلينغ وإيرلينغ هالاند وفيران توريس.

ستقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، الملعب الذي يستضيف ريال مدريد في مبارياته الرسمية. ويتسع الملعب لنحو 81 ألف متفرج، ويعد من أشهر الملاعب في العالم.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريقا ريال مدريد ومانشستر سيتي الثلاثاء 9 مايو 2023 في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تذيع قناة بي إن سبورتس مباراة رسال مدريد ضد مان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الثلاثاء 9 مايو 2023 عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن عصام الشوالي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي المقرر لها الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وذلك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ملعب مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب ستاد سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي والمقرر لها الثلاثاء 9 مايو 2023 عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مان سيتي في دوري أبطال أوروبا

يعتزم مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، الدفع بتشكيلة هجومية قوية في مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: ألابا، روديجيز، ميليتاو، كارفاخال.
خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، توني كروس.
خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس، فالفيردي.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يكون تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ناثان أكي، روبين دياز، مانويل أكانجي.
خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، جون ستونز.
خط الهجوم: دي بروين، رياض محرز، هالاند.
 

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