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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الشوط الثاني يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الشوط الثاني يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT ، هدف ريال مدريد جاء في الدقيقة 36، بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور من خارج منطقة الجزاء.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الشوط الأول يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT ، وفي هذه المرة قد تكون الأمور مختلفة بالنسبة لكتيبة جوارديولا التي دعمت صفوفها بالمهاجم المميز الدبابة هالاند وبعض اللاعبين، حيث استعد الفريق بشكل قوي وتركيز عالي، أملاً بأن يحقق الفوز خارج الديار ليسهل عليه الأمور في الذهاب بملعبه ويخطف بطاقة العبور للنهائي ويثأر من الفريق الإسباني، ولكن عليه الحذر الشديد من المتمرس ريال مدريد كونها البطولة تعتبر المفضلة لديه.

لقاء real-madrid-vs-man-city، مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة من العيار الثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

تقام المباراة على أرض ريال مدريد، في ملعب "سانتياجو برنابيو"، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى نصف نهائي البطولة، بعد تفوقه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع 4-0 في المباراتين، فيما حجز مانشستر سيتي مكانه في المربع الذهبي بعد تغلبه على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين 4-1.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة المنتظرة، التي تعد من أبرز المواجهات في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، فيما يسعى مانشستر سيتي إلى الفوز أو الخروج بنتيجة تسمح له بالتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة.

ستتواجه فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي، في مواجهة مرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد تقابلا من قبل في 8 مرات سابقة في هذه البطولة، حيث فاز ريال مدريد في 3 مباريات وفاز مانشستر سيتي في 3 مباريات أيضًا، بينما انتهت المباراتان الأخيرتان بالتعادل.

يدخل فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه، عقب فوزه على فريق أوساسونا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

من جانبه، يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوارديولا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى التي ستقام على ملعب ريال مدريد، وذلك بهدف تسهيل مهمته في مواجهة الإياب التي ستجرى على ملعبه الخاص "الاتحاد" في مدينة مانشستر في السابع عشر من مايو.

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بشغف، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف أنحاء العالم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

يتطلع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفوز في مباراته المرتقبة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ويعول الفريق بشكل كبير على مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي نجح في تسجيل 51 هدفًا خلال مشاركته في 46 مباراة بجميع البطولات مع الفريق هذا الموسم.

ويمتلك مانشستر سيتي فرصة للفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث ينافس السيتيزنز على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي.

 مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022-2023 ويبدو قريبًا للغاية من الحفاظ على لقب الدوري، على الرغم من المنافسة القوية من نظيره أرسنال، حيث يمتلك الفريق الآن 82 نقطة.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023، حيث سيواجه جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية التي ستجرى على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن في الثالث من يونيو المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وستكون مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الليلة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وستجرى على ملعب ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، وتجتمع الفريقان في البطولة الأوروبية للمرة الثامنة في تاريخها، حيث فاز ريال مدريد في 3 مباريات، وفاز مانشستر سيتي في 3 مباريات أيضًا، بينما انتهت المباراتان الأخيرتان بالتعادل، وفي المواجهة الأخيرة بين الفريقين، نجح ريال مدريد في تحقيق ريمونتادا تاريخية حيث حول تأخره بهدف إلى انتصار لا ينسى بنتيجة 3-1 في الوقت القاتل.

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