يلا شوت الآن بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أهم مباريات اليوم

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يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أهم مباريات اليوم، منذ إطلاق مشروع مانشستر سيتي الذي جعله من بين الأندية الدائمة في دوري أبطال أوروبا، وبفضل تكوين فرق قوية ووجود العديد من النجوم في صفوفه، أصبحت المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي دائمًا مميزة واستثنائية لحد كبير.

ومع وجود الفريق في العقد الأخير، يقدم كرة قدم ممتعة ومفعمة بالحيوية والإثارة، مما يجعل المباريات الأوروبية التي يخوضها دائمًا مميزة ومثيرة لمتابعي اللعبة.

ومع وجود مانشستر سيتي كفريق قوي في دوري أبطال أوروبا، فإن مواجهاته مع الأندية الكبرى كريال مدريد تحمل دائمًا الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين. ولطالما كانت مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي مختلفة عن أي مواجهات أخرى، حيث تتميز بالندية والتنافس الشديد بين الفريقين، ويصعب إن لم يكن يستحيل التكهن بنتيجتها، ولذلك، فإن مشاهدة مباراة بين هذين الفريقين دائمًا ما تكون مثيرة وممتعة لعشاق كرة القدم ومتابعيها.

تعد مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا من أكثر المباريات المثيرة والندية في تاريخ البطولة. ومنذ أول مواجهة بين الفريقين في دور المجموعات عام 2012، شهدت هذه المواجهات تبادلًا للانتصارات والتعادلات بين الفريقين.

وفي دور الـ16 من الموسم 2015-2016، تمكن مانشستر سيتي من الفوز على ريال مدريد بمجموع المباراتين بهدف نظيف، وهو الفوز الذي ساهم في تأهل الفريق الإنجليزي للدور ربع النهائي للبطولة.

وفي الموسم التالي، التقى الفريقان في الدور نصف النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفي مباراة الإياب انتصر ريال مدريد بنتيجة 1-0 ليتأهل إلى النهائي.

وفي الموسم 2019-2020، التقى الفريقان مرة أخرى في دور الـ16، وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، وفي مباراة الإياب فاز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف ليتأهل إلى دور الثمانية.

وبعد هذه المواجهات الندية بين الفريقين، يترقب عشاق كرة القدم المواجهة القادمة بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي ستكون بلا شك مباراة مثيرة وممتعة للغاية.

ما تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يعود إلى موسم 2012-2013، حيث التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدفين. وفي مباراة الإياب في ملعب الاتحاد، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وفي نسخة 2015-2016، التقى الفريقان في نصف النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وفي مباراة الإياب فاز ريال مدريد بهدف عن طريق فرناندو الذي سجل هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه، مما أهل الفريق الإسباني إلى النهائي وحقق فيه اللقب.

وفي الموسم 2019-2020، التقى الفريقان مرة أخرى في دور الـ16، وحقق مانشستر سيتي فوزًا تاريخيًا على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة 2-1، قبل أن يتكرر الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

وفي نسخة 2021-2022، التقى الفريقان مجددًا في نصف النهائي، وفاز مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بنتيجة 4-3، قبل أن يتعرض لريمونتادا تاريخية في ملعب سانتياغو برنابيو ويخسر 3-1، ليتأهل ريال مدريد للنهائي ويحقق لقبه الرابع عشر في البطولة.

يذكر أن الفريقين لم يلتقيا خارج إطار دوري الأبطال في أي مباراة رسمية، حيث لعبا فقط مباراتين وديتين تفوق ريال مدريد في واحدة وفاز مانشستر سيتي في الأخرى. وبذلك، يصبح إجمالي مواجهات الفريقين في البطولة الأوروبية 8 مباريات، حيث فاز كل منهما 3 مرات، وتعادلوا مرتين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي