يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر كورة اون لاين اليوم 09-05-2023 في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر كورة اون لاين اليوم 09-05-2023 في دوري أبطال أوروبا

تتابعون اليوم عبر الفجر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر كورة اون لاين اليوم 09-05-2023 في دوري أبطال أوروبا real madrid vs man city ، سيستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو المباراة التي تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. ومن المعروف أن رودريجو هو لاعب مهم في صفوف ريال مدريد، حيث سجّل هدفين في أكثر من مناسبة هذا الموسم، بما في ذلك ثنائية في مباراة الإياب من ربع النهائي الأوروبي ضد تشيلسي، وكذلك في نهائي كأس ملك إسبانيا ليلة السبت.

وبالرغم من أن برشلونة يقترب من حسم لقب الدوري، إلا أن ريال مدريد سيعطي الأولوية للتاج الأوروبي الخامس عشر في ما تبقى من الموسم، خاصةً بعد إحصائية تفيد بأنهم فشلوا في الوصول إلى النهائي في موسم واحد من المواسم الخمسة السابقة، بعدما تعرضوا للإقصاء في نصف النهائي على يد تشيلسي في موسم 2020-2021. ومن المتوقع أن يعتمد ريال مدريد بشكل كبير على أدائهم في المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي، حيث يسعون لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر كورة اون لاين

على الرغم من أن المان سيتي ما زال يتنافس على اللقب في كأس الاتحاد الإنجليزي ويتصدر الدوري الإنجليزي، فإن حلم الثلاثية لا يزال ممكنًا بالنسبة لهم. وقد جعلوا عودة توماس توخيل إلى الملاعب الإنجليزية بائسة في مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ في ربع النهائي بفوز بنتيجة 3-0، قبل أن يحصلوا على تعادل بنتيجة 1-1 في ميونخ. ومن بين آخر 16 مباراة للفريق في جميع المسابقات، فإن هذا التعادل في ألمانيا هو الوحيد الذي لم يفوزوا به.

وسيحقق المدرب بيب جوارديولا رقمًا قياسيًا جديدًا إذا فاز المان سيتي في مباراة الغد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيصبح أول مدرب يصل لسبع مباريات في الدور نصف النهائي للبطولة. وسيفضل جوارديولا تحقيق هذا الرقم القياسي على الشراكة التي كان يتقاسمها سابقًا مع المدرب جوزيه مورينيو، حيث تمكن المان سيتي من التفوق في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد في الموسم الماضي بنتيجة 4-3 في ملعب الاتحاد، قبل أن يخسر بنتيجة 3-1 في ملعب البرنابيو. وسجّل الشاب رودريجو هدفين شهيرين في الوقت الضائع ليحول المباراة ويضمن التأهل للدور النهائي حيث التقوا مع ليفربول.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز ساحق بثمانية أهداف لهدف على لايبزيج الألماني في دور الستة عشر، وتخطى بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي.

وستكون مباراة الغد بين مانشستر سيتي وريال مدريد تكرارًا لنفس الدور في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وحينها تأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد مباراة إياب دراماتيكية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 6-2 في دور الستة عشر، والفوز على تشيلسي بأربعة أهداف دون رد في ربع النهائي.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر عبر قناة beIN Sports Premium 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، واستطاع ريال مدريد بلوغ نصف النهائي على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي بمجموع 4-0 في المباراتين ولكن فرق كبير بين السيتي متصدر الدوري الإنجليزي وتشيلسي الذي يمر بموسم سيء جدًا مما يجعل مباراة اليوم صعبة على نجوم الملكي، وصعد مانشستر سيتي لنصف النهائي على حساب بايرن ميونخ بمجموع 4-1 في المباراتين.

تردد قناة beIN Sports MENA Premium 1 HD

يتعرض العديد من عشاق كرة القدم لصعوبة تحديد تردد قناة beIN Sports MENA Premium 1 HD، القناة الرياضية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعمل القناة على نقل مختلف فعاليات كرة القدم، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ودوري ابطال آسيا وبطولة كأس العالم. يمكن العثور على تردد قناة beIN Sports MENA Premium 1 HD بسهولة عن طريق القيام ببحث بسيط في محركات البحث. يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة جميع مباريات ريال مدريد ومانشستر سيتي المرتقبة في أول نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ 9 مايو 2023 على هذه القناة الرياضية المفضلة.

تردد القناة: 11013. القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: رأسي. الجودة: HD.

تردد قناة beIN Sports MENA English 1 HD

تعتبر قناة beIN Sports MENA English 1 HD من بين القنوات الرائعة في العالم العربي التي تقدم الرياضة المفضلة للكثيرين. تبث القناة مباريات دوري أبطال أوروبا مثل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وتنقل جميع الحدث الكبرى في عالم كرة القدم وغيرها من الرياضات. يمكن للمشاهدين تردد قناة beIN Sports MENA English 1 HD على العديد من الأقمار الصناعية، وتتميز بجودة عالية وتغطية شاملة للأحداث الرياضية المميزة، وهي خيار مثالي لمحبي الرياضة في العالم العربي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي