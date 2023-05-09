بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، من خلال خدمة البث المباشر التي توفرها "الفجر الرياضي"، وستكون هذه المباراة من أكثر المواجهات المثيرة والمنتظرة في البطولة، حيث يتنافس كل من الفريقين على الوصول إلى النهائي والفوز باللقب الأغلى في أوروبا، لذا، لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المباراة المثيرة والمشوقة.

تنتظر عشاق كرة القدم حول العالم بفارغ الصبر موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء. وتعد هذه المباراة من أبرز وأهم المواجهات في المسابقة الأوروبية، حيث يتبارى كل من ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، ومانشستر سيتي الإنجليزي على الفوز والتأهل إلى الدور النهائي.

ستقام المباراة على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد وستكون من ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي (المربع الذهبي) من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري. وسيكون هذا اللقاء مثيرًا وجذابًا، حيث يتنافس الفريقان الكبيران على الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية التي ستجرى في ملعب "أتاتورك أولمبيات" في مدينة إسطنبول التركية.

ويأمل كل فريق في تحقيق الفوز وتأمين موقع في المربع الذهبي، ويعول ريال مدريد على نجومه الكبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وسيرجيو راموس، فيما يعتمد مانشستر سيتي على لاعبيه المميزين مثل كيفين دي بروين ورياض محرز وفيل فودين.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا قويًا ومثيرًا بين الفريقين، وسيكون لتشكيل الفريقين دور كبير في نتيجة المباراة. وسيتم نقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية المختلفة حول العالم، ويترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المباراة الحاسمة.

في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، تمكن ريال مدريد من التغلب على فريق تشيلسى الإنجليزي بفوزه في المباراتين الذهاب والإياب، فيما تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على بايرن ميونخ الألماني.

وتعتبر مباراة الليلة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بمثابة نهائي مبكر، حيث يتنافس فريقا كرة القدم الكبريات في البطولة. كما أن هذه المواجهة تحمل طابعًا ثأريًا لفريق مانشستر سيتي بعدما أخرجه ريال مدريد من الدور نفسه للبطولة في الموسم الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وستقام المباراة على أرض ملعب استاد "سانتياجو برنابيو" في مدينة مدريد، ومن المتوقع حضور جماهير الفريقين بأعداد كبيرة لتشجيع أبطالهم.

وسيتم بث المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية المختلفة حول العالم، ويمكن للجماهير متابعة هذه المباراة النارية على القنوات المتاحة في منطقتهم. ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة صعبة ومثيرة، وسيكون لتشكيل الفريقين دور كبير في نتيجة المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم

يتم بث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة ريال مدريد اليوم عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

15 قناة عالمية تنقل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

TV3+ Denmark

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 1 FR

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Premier Sport HD Slovakia

C More Sport 1 HD fin

beIN Sports 1 HD Premium

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال

ينتظر أن يخوض ريال مدريد مباراة مانشستر سيتي بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: إدواردو كامافينجا وأنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو وداني كارفخال.

في خط الوسط: توني كروس وأوريلين تشواميني ولوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو وكريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء

ينتظر أن يخوض مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جون ستونز ناثان آكي/ كايل والكر روبن دياز وأكانجي.

في خط الوسط: رودريجو وإلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جاك جريليش وإيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا.

تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تعود بطولة دوري أبطال أوروبا للدوران مرة أخرى بعد فترة توقف، وستعود بقوة من خلال مباراة من العيار الثقيل التي ستجمع بين بطل تاريخي للمسابقة وحامل اللقب، ريال مدريد، والفريق الأبرز في أوروبا هذا الموسم، مانشستر سيتي.

تتجه أنظار جماهير الفريقين عند العاشرة مساء اليوم صوب أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ستقام المباراة الحاسمة بين الفريقين. ويتطلع الجميع إلى هذه المباراة الكبيرة التي ستجمع بين بطل إسبانيا، فريق ريال مدريد العملاق، بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، والمارد الإنجليزي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة مدربه الداهية الإسباني بيب جوارديولا.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وصعبة، وستحظى بمتابعة كبيرة من جماهير الفريقين حول العالم، حيث ستتم نقلها عبر العديد من القنوات الرياضية المختلفة. ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجماهير الحامية لتشجيع فريقها في هذه المواجهة الحاسمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

مواجهة فنية صعبة بين أنشيلوتي وجوارديولا

بعد مواجهتهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يتواجه المدربان كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا للعام الثاني على التوالي في هذه المرحلة من البطولة. ويسعى أنشيلوتي، الذي حقق اللقب 4 مرات في تاريخه، إلى الفوز باللقب للمرة الخامسة، في حين يسعى جوارديولا، الذي حقق اللقب مرتين مع برشلونة، إلى الفوز به للمرة الثالثة.

وقد تقابل الفريقان في مباراة تاريخية مثيرة في نصف النهائي الموسم الماضي، حيث فاز مانشستر سيتي ذهابًا بنتيجة 4-3، وفاز ريال مدريد في الإياب بنتيجة 2-1 بهدفين أسطوريين في الدقيقتين 90 و91 للفتى الذهبي البرازيلي رودريجو. ولعب الفريقان وقتًا إضافيًا نجح فيه بنزيما في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد ليصل للنهائي ويحسم اللقب بعدها على حساب ليفربول الإنجليزي.

يعد هذا اللقاء القادم بين الفريقين فرصة جديدة لكل منهما للفوز باللقب، ومن المتوقع أن يكون لقاءًا شديد الإثارة والتحدي. ويذكر أن ريال مدريد سبق وأن تغلب على فريق جوارديولا، حينما كان المدرب لفريق بايرن ميونخ الألماني، في نصف النهائي أيضًا.

صراع الهدافين بين هالاند وبنزيما في مباراة الريال والسيتي

تترقب جماهير كرة القدم صراع الهدافين بين الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعد حاملًا لأختام الهجوم الملكي، والنرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، في المواجهة القادمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

سيواجه هالاند تحديًا صعبًا في محاولته لهز شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يشكل إحدى أهم نقاط القوة في فريق ريال مدريد في هذه البطولة. وقد استعاد ريال مدريد قبل هذه المباراة جهود ظهيره الفرنسي فيرلاند ميندي، بعدما كان يضطر إلى الاعتماد على لاعب الوسط كامافينجا في مركز الظهير الأيسر في العديد من المباريات هذا الموسم. ومن المتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا قويًا ومثيرًا في هذه المباراة المرتقبة.