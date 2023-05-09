بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT، مواجهة من نار ينتظرها عشاق الكرة فى كل بقاع الكرة الأرضية، يترقبها جماهير الكرة الأوروبية فى دول العالم وينتظرون اطلاق حكم المباراة صفارة بداية هذه المباراة الممتعة التي تضم نخبة من أبرز وألمع نجوم الساحرة المستديرة.

حيث يحل نادي مانشستر سيتي، ضيفًا صعبًا، مساء اليوم الثلاثاء، على ريال مدريد، في مباراة تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيتي ومدريد، يأملان الوصول إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، لملاقاة الفائز من بين ميلان وإنتر.

انتقام، ثأر، كلها كلمات يمكن وضعها عناوين لمواقعة اليوم، التي اطلق عليها الجميع المواجهة الأقوى على الأطلاق، تُعتبر قمة مدريد وسيتي التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بعد 180 دقيقة مجنونة، خاضها الفريقان في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تبث قناة بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا.

مشوار الفريقين في البطولة

ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب، ثم الفوز على تشيلسي في ربع النهائي بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب.

أما مانشستر سيتي، فقد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على لايبزيج الألماني بثمانية أهداف لهدف في دور الستة عشر، كما تخطى بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن عصام الشوالي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي المقرر لها الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وذلك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مان سيتي في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يلعب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بطريقة هجومية في مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مانشسترسيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألابا، روديجيز، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، توني كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس، فالفيردي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يكون تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان أكي، روبين دياز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، جون ستونز.

خط الهجوم: دي بروين، رياض محرز، هالاند.

