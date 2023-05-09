بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم : مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم: مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم ، منذ انطلاق مشروع مانشستر سيتي وأصبح أحد الأندية الموجودة دائمًا في دوري أبطال أوروبا، مما انعكس على عديد المواجهات مع أندية كبرى في مقدمتها ريال مدريد.

كعادة النادي الإنجليزي في العقد الأخير، يقدم كرة قدم ممتعة للغاية مع وجود العديد من النجوم، مما يجعل المباريات الأوروبية دائمًا ما تكون استثنائية ومميزة لحد كبير.

ولطالما كانت مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي مختلفة عن أي مواجهات أخرى، فاتسمت بالندية والإثارة بين الفريقين، ويصعب إن لم يكن يستحيل التكهن بنتيجتها.

في هذا التقرير من "الفجر الرياضي" نتعرف معًا على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ما تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

التقى ريال مدريد مع مانشستر سيتي للمرة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2012-2013.

كانت الإثارة عنوان هذه المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، في ليلة كان أهم أبطالها حارس السيتي الشهير جو هارت.

انتصر ريال مدريد آنذاك بهدف كريستيانو رونالدو في اللحظات الأخيرة 3-2، قبل أن يتعادلا في مباراة الإياب بملعب الاتحاد 1-1.

المواجهة الثالثة التي جمعت بين الفريقين تعود إلى نصف نهائي نسخة 2015-2016، عندما خيّم التعادل السلبي على مجرياتها في إنجلترا.

وفي الإياب أحرز فرناندو هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه منح لريال مدريد بطاقة العبور إلى النهائي وتحقيق اللقب على حساب أتلتيكو مدريد آنذاك.

أتى الانتصار الأول التاريخي للسيتي على الريال في ذهاب دور الـ16 من موسم 2019-2020، بعد الفوز 2-1 في سانتياغو برنابيو وتكرار النتيجة نفسها بملعب الاتحاد.

واصل سيتي الانتصارات، وفاز 4-3 في الاتحاد أيضًا بنصف نهائي نسخة 2021-2022، قبل أن يتعرض لريمونتادا تاريخية في سانتياغو برنابيو ويخسر 3-1 ويتأهل الريال للنهائي ويحقق لقبه الرابع عشر على حساب ليفربول.

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هكذا، يصبح إجمالي مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 8 مباريات، كان الفوز من نصيب النادي الإسباني ٣ مرات، و3 مرات للنادي الإنجليزي، مع التعادل مرتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين لم يلتقيا خارج إطار دوري الأبطال في أي مباراة رسمية، حيث لعبا فقط مباراتين وديتين، فاز الريال مرة والسيتي في أخرى.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي