مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ، وجاء الهدف بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فينيسوس جونيور بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك إيديرسون في الزاوية اليمنى للمرمى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وتحمل أسماء القنوات التي ستعرض البث المباشر: ARD Das Erste، وIran 3، وNegaah Tv، وZDF، وIdman، وAZ Tv، وIRIB Tv3، وArmenia Region، و3 Sport، وComedy TV.

ويدخل فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم لأخذ الثأر من ريال مدريد، حيث تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال النسخة الماضية على حساب السيتي، وحقق البطولة على حساب ليفربول في النهائي، لذا يتساءل الجماهير هل يحدث نفس الأمر بين الفريقين أما السيتي سيطيح بالريال؟.

ولدى ريال مدريد دوافع قوية للفوز في مباراة اليوم أمام السيتي، حيث أخفق الريال في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ويريد الريال جني المزيد من البطولات هذا الموسم وبخاصة دوري الأبطال، بجانب بطولة كأس ملك إسبانيا التي حققها الريال على حساب أوساسونا يوم السبت الماضي.

وسوف نستعرض معكم في السطور التالية ترددات الـ 10 قنوات المفتوحة والتي ستنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى موعد المباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع، وطاقم التحكيم، وتاريخ مواجهاتهما.

10 قنوات مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

وستتيح القنوات المفتوحة الـ 10 الذي ذكرنا اسمها بالأعلى مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2022/2023، وسوف يقام اللقاء على ملعب استاد سانتياجو برنابيو بمدينة مدريد عاصمة إسبانيا.

كما تعرض خدمة بين كونكت بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، من خلال الموقع الإلكتروني لبين كونكت عبر أجهزة الكمبيوتر، وأيضًا من خلال تطبيق بين كونكت على الهواتف الذكية، ولكن هذه الخدمة باشتراك مدفوع، ولأصحاب المشتركين في قنوات بين سبورت فقط.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

وسينطلق بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الدوحة، الرياض، صنعاء، دمشق، بغداد، عمان، بيروت، الكويت، المنامة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط، ونستعرض معكم في الجدول التالي ترددات الـ 10 قنوات المفتوحة التي ستتيح مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال.

اسم القناة التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز ARD Das Erste 11493 Astra 19.2°e أفقي H 22000 Iran 3 11555 Intelsat 902 رأسي V 30000 Negaah Tv 11231 Afghansat 48° رأسي V 27500 ZDF 11954 Astra 19.2°e أفقي H 27500 Idman 11492 نايل سات رأسي V 30000‏ AZ Tv 11169 AzerSpace 46°E أفقي H 20400 IRIB Tv3 11900 Badr 26°E رأسي V 27500 Armenia Region 11109 Eutelsat 36°E رأسي V 34070 3 Sport 11293 Afghansat 1 رأسي V 27500 Comedy TV 11174 AzerSpace 46°E رأسي V 28800

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تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة السيتي، ومن القائمة قد يختار تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال - دافيد ألابا - روديجر - إدوارد كامافينجا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس.

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

أما الجانب الآخر، يقد يختار المدرب الإسباني بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي التالي ضد ريال مدريد اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - أكانجي.

خط الوسط: رودري، جوندوجان - برناردو سيلفا - دي بروين - جريليش.

خط الهجوم: هالاند.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالتالي:

حكام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اسم الحكم مهام الحكم جنسية الحكم أرتور دياز حكم ساحة البرتغال باولو سواريش حكم مساعد أول البرتغال بيدرو ريبيرو حكم مساعد ثانِ البرتغال دانيلي أورساتو الحكم الرابع إيطاليا ماسيميليانو إيراتي الفيديو VAR إيطاليا تياجو مارتينيز مساعد الفيديو VAR البرتغال

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يعتبر تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عادل، حيث التقى الفريقين في 8 مباريات، وفاز ريال مدريد في 3 مباريات، وفاز السيتي في 3 مباريات أخرى، وحل التعادل بين الفرقين في مباراتين، وكان أول لقاء بين الفريقي منذ 10 أعوام، حيث فاز ريال مدريد على السيتي عام 2012/2013 بهدف رونالدو في اللحظات الأخيرة وانتهت المباراة 3-2 للريال، أما اخر لقاء بين فريقين في الريمونتادا الشهيرة العام الماضي، حيث فاز الريال على السيتي 3-1 في الدقائق الأخيرة، بعدما كان متراجع بهدف نظيف للسيتي، وفيما يلي تفاصيل تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد 3 - 2 مانشستر سيتي - مجموعات 2012-2013. مانشستر سيتي 1 - 1 ريال مدريد - مجموعات 2012-2013. مانشستر سيتي 0 - 0 ريال مدريد - نصف نهائي 2015-2016. ريال مدريد 1 - 0 مانشستر سيتي - نصف نهائي 2015-2016. ريال مدريد 1 - 2 مانشستر سيتي - ثمن نهائي 2019-2020. مانشستر سيتي 2 - 1 ريال مدريد - ثمن نهائي 2019-2020. مانشستر سيتي 4 - 3 ريال مدريد - نصف نهائي 2021-2022. ريال مدريد 3 - 1 مانشستر سيتي - نصف نهائي 2021-2022.

ماذا فعل الريال والسيتي هذا الموسم؟

حقق فريق ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز في النهائي السبت الماضي على فريق أوساسونا بهدفين مقابل هدف، وفي الدوري الإسباني يعتبر برشلونة الأقرب لحصد البطولة، حيث يحتاج إلى نقطتين فقط من 5 جولات متبقية لحسم الدوري بشكل رسمي، ويبتعد الريال في المركز الثالث برصيد 68 نقطة وبفارق 14 نقطة عن البارسا، ويسعى الريال لإضافة اللقب الـ 15 من دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية.

أما فريق مانشستر سيتي قد نجح هذا الموسم في مطاردة أرسنال واحتلال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة ومباراة عن الأرسنال، كما يخوض مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد يوم 3 يونيو الشهر المقبل، ويبحث السيتي عن تحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم وتخطي عقبة الريال في نصف النهائي وأخر ثأر العام الماضي.