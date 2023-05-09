بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت، بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة تشغل بال متابعي الفريقين

ويستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022- 23.

وتأهل ريال مدريد، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة 6- 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على تشيلسي في ربع النهائي بأربعة أهداف دون رد.

 الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

أما مانشستر سيتي، فقد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على لايبزيج الألماني بثمانية أهداف لهدف في دور الستة عشر، كما الفوز على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 9 مايو 2023، على ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تنقل مباراة دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت القطرية، ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي مباشرة عبر تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

التشكيل المتوقع لريال مدريد

تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا- أنطونيو روديجر- إيدير ميليتاو- داني كارباخال
توني كروس- لوكا مودريتش- فالفيردي

رودريجو- بنزيما- فينيسيوس جونيور

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

إيدرسون

جون ستونز- روبن دياش- مانويل أكانجي- كايل والكر

رودري، بيرناردو سيلفا- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوان- جاك جريليتش

إرلينج هالاند

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