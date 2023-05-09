بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا، تريد الجماهير معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه الإنجليزي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويسعى ريال مدريد حامل اللقب، باستغلال مباراة الذهاب على أرضه ووسط جمهوره، للفوز على السيتي بنتيجة ثقيلة، ليضمن سهولة التأهل في النهائي في مباراة الإياب، ولكن مانشستر سيتي من الفرق القوية، خاصة هذه الموسم قدم الفريق الإنجليزي أداء كبيرًا في مختلف البطولات، لذا سنشاهد قمة نارية الليلة بين الفريقين.

ويعتبر ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، بواقع 14 لقب، بالمواسم: 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، 2022، كما أنه حقق الوصافة في 3 مرات، في المواسم: 1962، 1964، 1981، وبعد الريال يأتي ميلان الإيطالي صاحب الـ7 ألقاب، وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم أخر أخبار الكرة العالمية ومواعيد المباريات، سنقدم لكم فيما يلي، موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ترددات القنوات المفتوحة الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال

وعن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال، يحل الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد سانتياجو برنابيو لمواجهة غريمه ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، تنقل قنوات ARD Das Erste، وIran 3، وNegaah Tv، والعديد من القنوات الرياضية المفتوحة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال، لذا سنقدم لكم فيما يلي كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية، التردد: 11493 أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Iran 3، التردد: 11555 عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902.

قناة Negaah Tv، التردد: 11231 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 48°.

قناة ZDF الألمانية، التردد:11954 أفقي، التردد 11836 أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة AZ Tv، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3، التردد: 11900 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة Armenia Region، التردد: 11109 عمودي، معدل الترميز: 3407، القمر: Eutelsat 36°E.

قناة 3 Sport، التردد: 11293 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Comedy TV، التردد: 11174 عمودي، معدل الترميز: 28800، القمر: AzerSpace 46°E.

وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي يريد أن يثأر من الريال، حيث استطاع ريال مدريد الفوز على السيتي في نصف النهائي أيضًا بالنسخة الماضية من البطولة بريمونتادا تاريخية، حيث حول الريال تأخره بهدف إلى فوزه بنتيجة 3-1 في الوقت القاتل على ملعب سانتياجو برنابيو.