مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء فى دوري أبطال أوروبا

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يستعد اللقاء عندما يواجه ريال مدريد مانشستر سيتي في مباراة ملحمية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في أمسية مثيرة لكرة القدم يوم الثلاثاء.

يدخل كلا الفريقين هذه المباراة في حالة جيدة، حيث حقق ريال مدريد أربع انتصارات متتالية على أرضه، بينما لم يهزم سيتي في آخر 20 مباراة في جميع المسابقات.

بعد أن خاض ريال مدريد ومان سيتي مباراتهما الرسمية الأولى في سبتمبر 2012، يعرفان بعضهما البعض. في حين أن لديهم سجلات متطابقة في لقاءاتهم الثمانية الماضية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

ويميل ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة إلى الفوز في هذه المرحلة من المسابقة. لقد أقصوا مان سيتي مباشر بقيادة مانويل بيليجريني في الدور قبل النهائي في موسم 2015/16 (1-0)،

وثم تغلبوا على فريق بيب جوارديولا في نفس المرحلة من الموسم الماضي (6-5) بعد وقت إضافي في مباراة إياب استثنائية في سانتياغو برنابيو.

في المرة الأخيرة التي داس فيها مانشستر سيتي على العشب في سانتياغو برنابيو، لم يتذوقوا أكبر المخارج. عانى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وعذب لمدة 90 دقيقة، لكن تم إقصاؤه في النهاية من دوري أبطال أوروبا بعد عودة مذهلة من لوس بلانكوس.

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مباراة ريال مدريد ومان سيتي بث مباشر

كان هناك الكثير من الحديث عن تكرار نصف نهائي الموسم الماضي بعد عام بالضبط. بينما يستعد عمالقة أوروبا لمواجهة غضب بعضهم البعض مرة أخرى، ذهب العديد من النقاد لاختيار فريق بيب جوارديولا كأفضل فريق على الورق.

ومع ذلك، فإن التقليل من شأنه كان دائما مناسبا للوس بلانكوس.

مع قيادة أمثال إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وجاك جريليش للهجوم الإنجليزي، قد تكون مواجهة الغد أكبر اختبار لريال مدريد طوال الموسم.

يبدو مانشستر سيتي لا يمكن إيقافه في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز في 10 مباريات متتالية.

يسعى إلى أن يصبح ثاني فريق إنجليزي فقط يفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن حقق منافسه مانشستر يونايتد هذا الإنجاز في عام 1999.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

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الريال ومان سيتي مباشر

لكن ريال مدريد، الثالث في الدوري الإسباني وبرشلونة المتصدر على التوالي برصيد 14 نقطة، سيتشجع من الفوز بكأس ملك إسبانيا يوم السبت لأول مرة منذ عام 2014.

وقال أنشيلوتي إن الفوز على أوساسونا 2-1 للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا منح فريقه دفعة من الثقة التي كان في أمس الحاجة إليها بعد سلسلة من النتائج السيئة.

في غضون 10 أيام، سيتم تحديد نهائي دوري أبطال أوروبا (كما هو الحال دائما، يمكنك متابعة جميع الأحداث على Paramount +). قبل ذلك، لدينا مباراتان نصف نهائيتان مليئتان بالمؤامرات، بدءا من تكرار مباراة العام الماضي بين مانشستر سيتي وريال مدريد. ويلي ذلك ديربي ديلا مادونينا بحجم لم يشهده ميلان منذ 20 عاما. أضف إلى ذلك سلسلة مثيرة للاهتمام من المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وتم إعداد المسرح لمدة أسبوعين مثيرين. إليك ما يجب البحث عنه.