يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. يحل نادي مانشستر سيتي، ضيفًا صعبًا، مساء اليوم الثلاثاء، 9 مايو 2023، على ريال مدريد، في مباراة تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة - مصر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

مواجهة من نار ينتظرها عشاق الكرة فى كل بقاع الكرة الأرضية، يترقبها جماهير الكرة الأوروبية فى دول العالم وينتظرون اطلاق حكم المباراة صفارة بداية هذه المباراة الممتعة التي تضم نخبة من أبرز وألمع نجوم الساحرة المستديرة،

كانت الساعات الماضية شهد قيام كلا الجهازين الفنيين بحشد جميع الأسلحة التهديفية والعناصر المهمة لموقعة اليوم التي ستكون شعارها الثأر خاصة من جانب الفريقين، والتى كانت من أمتع المباريات

سيتي ومدريد، يأملان الوصول إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، لملاقاة الفائز من بين ميلان وإنتر،

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي فى دوري أبطال أوروبا

وتحمل مواجهة الليلة رقم 9 فى تاريخ مباريات الفريق الملكي والسيتيزنز بمسابقة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

وتقابل ريال مدريد ومانشستر سيتى وجها لوجه فى 8 مرات سابقة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفريق الملكي الفوز في 3 مباريات مقابل 3 انتصارات للفريق الإنجليزي، بينما انتهت مباراتين بينهما بالتعادل.

ونجح الفريق الملكي فى تحقيق ريمونتادا تاريخية في المواجهة الأخيرة التى خاضها أمام مانشستر سيتى، حيث حيث حول تأخره بهدف إلى انتصار لا ينسى بنتيجة 3-1 في الوقت القاتل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم2021-2022.

جاءت أهداف المباراة عن طريق رياض محرز في الدقيقة 73 لصالح السيتي، بينما سجل البرازيلي رودريجو هدفين لصالح ريال مدريد، وكريم بنزيما في الدقائق 90، 91، و95 على التوالي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بتقدم ريال مدريد بنتيجة 2-1 ما دفع الطرفين للاحتكام إلى الأشواط الإضافية التي شهدت هدف كريم بنزيما من ضربة جزاء.

تأهل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا على البرنابيو بثنائية دون مقابل، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه في الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

فيما حجز مان سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مقعده في نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة، متفوقا على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين 4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب على ملعب "أليانز أرينا".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الفجر الرياضي " خدمة مميزة خاصة لقراءه ومتابعيه، تتمثل فى بث مباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي فى دوري أبطال أوروبا، المقرر لها علي ستاد ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل النادي الملكي المقرر لها اليوم الثلاثاء، 9 مايو 2023 فى تمام الساعة العاشرة مساء حيث تترقبها جماهير الكرة فى ربوع الكرة الأرضية للاستمتاع بمشاهدتها.