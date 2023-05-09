"دوري الأبطال" مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت دوري أبطال اوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت دوري أبطال اوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت دوري أبطال اوروبا مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي real madrid vs man city مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 على أرضية ملعب استاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سنتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري الأبطال، بينما صعد ريال مدريد على حساب تشيلسي الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بجوة عالية

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بجوة عالية

تذاع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ستنطلق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء 9-5-2023، إذ أن المقالة الحالية ستوضح لكم موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، إضافة إلى تشكيلة الفريقين في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 كما ننشر لكم عبر الجدو القنوات الناقلة للمباراة.

وقبل بداية نشر التفاصيل فيما يتعلق بالعناوين السابقة فإننا ننشر لكم الآن التفاصيل الكاملة لمشوار الفريقين الكبيرين ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ووصولهما لمباراة نصف نهائي الأبطال.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

مشوار ريال مدريد بدوري الأبطال 2023

يُشار إلى أن ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على تشيلسي في ربع النهائي بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مشوار مانشستر سيتي بدوري الأبطال 2023

أما مانشستر سيتي، فقد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على لايبزيج الألماني بثمانية أهداف لهدف في دور الستة عشر، كما تخطى بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي..

المواجهة بين ريال مدريد وسيتي تأتي تكرارًا لنفس الدور في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وحينها تمكن النادي الملكي من العبور إلى النهائي بعد مباراة إياب درامية، حسمها الميرينجي.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر عبر قناة beIN Sports Premium 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، واستطاع ريال مدريد بلوغ نصف النهائي على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي بمجموع 4-0 في المباراتين ولكن فرق كبير بين السيتي متصدر الدوري الإنجليزي وتشيلسي الذي يمر بموسم سيء جدًا مما يجعل مباراة اليوم صعبة على نجوم الملكي، وصعد مانشستر سيتي لنصف النهائي على حساب بايرن ميونخ بمجموع 4-1 في المباراتين.

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يعاني من عدة غيابات ستؤثر حتمًا على تشكيلة أنشيلوتي المدير الفني للريال، حيث يغيب كلًا من ميندي بسبب الإصابة وميليتاو بسبب الإيقاف، بينما يغيب المدافع الهولندي ناثان آكي عن المباراة بداعي الإصابة، وتواجه ريال مدريد مع مانشستر سيتي في 8 مواجهات سابقة استطاع النادي الملكي الفوز في 3 وفاز السيتي في 3 وتعادلا في مباراتين.

تردد قناة CBC Sport الجديد 2023 على اذربيجان سات

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التقنية: HD.

تردد قناة CBC Sport AZ الجديد 2023 على القمر الأذري

التردد: 12689.

معدل الترميز: 5000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التقنية: HD.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

تردد قناة CBC Sport الرياضية الأذربيجانية 2023

القمر الصناعي: الاذربيجاني 46 شرقًا.

التردد: 11175.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التقنية: HD.



وهناك عدة قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في نصف النهائي مجانا كالتالي:

قناة ARD Das Erste HD الألمانية، التردد: 11493 أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية، التردد:11954 أفقي، التردد 11836 أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3، التردد: 11900 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا