مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | بـدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | بـدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، وستكون مذاعة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تأهل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا على البرنابيو بثنائية دون مقابل، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه في الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

فيما حجز مان سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مقعده في نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة، متفوقا على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين 4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب على ملعب "أليانز أرينا".

الريال ضد مان سيتي

ويخوض الميرنجي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتويج بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة 20 في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية.

في المقابل، تسعى كتيبة المدرب جوارديولا للخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة الليلة تسهل مهمته في مواجهة الإياب التي يستضيفها على أرضه ووسط جماهيره بستاد "الاتحاد" يوم الأربعاء 17 مايو الجاري.

ويتسلح الفريق الإنجليزي بالهداف النرويجي المتألق إيرلينج هالاند، الذى نجح في تسجيل 51 هدفا خلال مشاركته في 46 مباراة بجميع البطولات مع السيتي هذا الموسم.

ويملك مانشستر سيتي فرصة ذهبية للفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث ينافس السيتيزنز على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

ويعتبر مان سيتى قريبا للغاية من الحفاظ على لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجارى 2022-2023، على الرغم من المنافسة القوية من نظيره أرسنال، حيث يتصدر رجال جوارديولا الترتيب برصيد 82 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | بـدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



والتقى الفريقان في نصف نهائي النسخة الماضية، وانتصر ريال مدريد (6-5) بمجموع المباراتين، قبل أن يتوج باللقب لاحقا.



وحقق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 14 مرة من قبل، بينما لم يتوج مان سيتي باللقب على الإطلاق.



تشكيل ريال مدريد:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، وكامافينجا.



خط الوسط: فالفيردي، كروس، ومودريتش.



خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، وفينيسيوس.



تشكيل مانشستر سيتي



حراسة المرمى: إيدرسون



خط الدفاع: كايل والكر، روبين دياز، مانويل أكانجي.



خط الوسط: جون ستونز، رودريجو هيرنانديز، بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروين، الكاي جوندوجان، جاك جريليتش.



خط الهجوم: إيرلينج هالاند