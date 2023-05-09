مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا ( يلا شوت )، بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، يعتبر ذلك واحدا من أهم المواضيع التي تتصدر محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، في هذا التوقيت، حيث انطلاق المباراة الماراثونية ما بين الريال والسيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والذي يعد تكرارًا لمباراة نصف نهائي العام الماضي، مما يزيد من رغبة كتيبة جوارديولا في الثأر من ريال مدريد، في سبيل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الغائب عن مدينة مانشستر الإنجليزية منذ سنوات عديدة.

ويحرص موقع الفجر الرياضي، على تقديم جميع التسهيلات والخدمات التي تهم المشجعين والمتابعين لكرة القدم، لذلك سوف نعرض لكم فيما يلي، بين CONNECT تقدم بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وموعد لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال، بالإضافة إلى كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا على بين CONNECT، والتشكيل المتوقع أن يبدأ به كل فريق.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ريال مدريد، وذلك على قمة مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد، أحداث لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر.

وتنطلق مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا والكويت وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك يمكن للمحبين في دول المغرب العربي، متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتعد هذه الليلة من ليالي الأبطال، كما يطلق عليها الجماهير في مختلف بلدان العالم، ذات سهرة ومتعة خاصة، لكونها تجمع بين فريقين من أبرز الفرق على الساحة الأوروبية في الوقت الحالي، سواء من ناحية الإدارة الفنية أو أبرز النجوم التي ينتظر مشاهدة تنافس من نوع خاص بينهما، وإن كان أبرزهما البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم الريال والنرويجي هالاند مهاجم السيتي.

كما أن ريال مدريد يتسلح بعاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، والراغب في تحقيق ثالث ألقابه خلال الموسم الحالي، وذلك بعد التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 2022/2023 يوم السبت الماضي، على حساب فريق أوساسونا بنتيجة 2-1، فضلا عن الفوز ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023، شهر فبراير الماضي.

وأشار بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال اليوم، أن السيتي قد جاء إلى إسبانيا من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى النهائي، مما يعني أن الفريقين لا بديل عن الفوز بالنسبة لهما خلال مواجهة الليلة المنتظرة بين الريال والسيتي بث مباشر.

وتاريخ المواجهات ما بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، لا يرجح كفة أحد الفريقين في مباراة اليوم، حيث تواجهها من قبل في 8 مناسبات، فاز المان سيتي في 3 لقاءات، وانتصر الملكي في 3 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في مباراتين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا على بين CONNECT

وتعتبر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا على بين CONNECT، هي أحد الطرق المدفوعة الذي يستطيع الجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلالها متابعة البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

باعتبار أن تطبيق بين CONNECT، أحدث الإصدارات الإلكترونية من جانب مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، والذي أطلقته من أجل توفير جميع القنوات التي يمكن للمتابعين مشاهدة الفعاليات التي تنقلها المجموعة القطرية بث مباشر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وتجدر الإشارة إلى أنه لا بد من دفع الاشتراك أولًا سواء كان شهريا أو سنويا، ومن ثم تنزيل التطبيق من جوجل بلاي بالنسبة لأجهزة الأندرويد أو تطبيق آب ستور لأجهزة الآيفون، لتفعيل عملية الاشتراك، ومشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا على بين CONNECT.

أو من خلال قناة بين سبورت بريميوم 1، التي سوف تتيح بث مباشر مباراة الريال والسيتي عبر التردد التالي.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

بين CONNECT تقدم بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

وحول بين CONNECT تقدم بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، فإن هناك مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الريال ضد السيتي اليوم في دوري الأبطال، حيث تعرض تلك القنوات مشاهدة مجانية لعدد كبير من أهم المباريات داخل قارة أوروبا، ويمكن تنزيل تردداتها كما في هذا الجدول، ومشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

قناة TV Play قناة SPORT 3 القمر الصناعي: Astra 4A التردد: 11804 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

وبذلك نكون قد قدمنا للمتابعين والمشجعين في مصر والوطن العربي ومختلف دول شمال إفريقيا، جميع الطرق سواء المشفرة أو المجانية، الذي يمكن عن طريقها مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، أن المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، هو معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وذلك عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، الناقلة لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

قد يختار الإيطالي كارلو إنشلوتي، تشكيل ريال مدريد اليوم، لمباراة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

يتوقع أن يختار بيب جوارديولا، تشكيل مانشستر سيتي اليوم، لمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندجان.

خط الهجوم: هالاند، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش.

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهمة تحكيم مباراة الريال والمان سيتي اليوم، إلى طاقم تحكيم برتغالي مكون من: