يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر بي إن سبورت دون تقطيع

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم.. يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر بي إن سبورت دون تقطيع، بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يخوض فريق ريال مدريد مواجهة نارية أمام نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، على قناة بي إن سبورتس بريميم 1، حيث تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

وستقام مباراة العودة على ملعب الاتحاد معقل السيتي، بين مانشستر سيتي وريال مدريد، يوم الأربعاء 17 مايو.

تشكيل مباراة ريال مدريد والمان سيتي في دوري ابطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل الفريقين للمباراة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشتر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ويلعب أنشيلوتي بطريقته المعتادة 4 / 3 / 3، معتمدا على الثلاثي الهجومي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو، حيث جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ديفيد ألابا، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

واعتمد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على ثلاثي هجوم بقيادة أرلينج هالاند خلال مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث جاء تشكيل الفريق الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، لويس دياز، أكانجي.

خط الوسط: رودريجو، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: هالاند، جريليش، برناردو سيلفا.

حكام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا، أختير الحكم البرتغالي أرتور دياس، لإدارة مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، المقرر إقامتها، غدا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيتولى أرتور دياس التحكيم في المباراة بمساعدة مواطنيه باولو سواريس وبدرو ريبيرو، واختير الإيطالي دانييلي أورساتو أنطونيو نوبري حكما رابعا. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما مسئولية التحكيم عبر تقنية الفيديو، فستقع على عاتق الإيطالي ماسيميليانو إيراتي والبرتغالي تياجو مارتينز.

وسبق أن أدار أرتور دياس صاحب 43 عاما والحكم الدولي منذ 2010، هذا الموسم مباريات في التشامبيونزليج وكذلك في الدوري الدوري الأوروبي.

ويلعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في تمام العاشرة مساءً على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن مواجهات ذهاب دور نصف النهائي لـ دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ويبحث كارلو أنشيلوتي بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي عن تحقيق فوز مريح للاقتراب من التأهل إلى النهائي قبل لقاء العودة في مانشستر.

وفي المقابل يسعى السيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني الاسباني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في محاولة للتفوق على النادي الملكي الذي أقصاه في 3 مرات سابقة.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي للإصابة، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لتراكم البطاقات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

قائمة ريال مدريد

وجاءت قائمة الميرنجي، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والمان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.