الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي ( مباراة ذهاب ) من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 

بينما يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق مانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي ( مباراة ذهاب ) من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم 

بينما تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة beIN 4 K، وعلي قناة beIN Sports premium 1.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر دون تقطيع

يتواجه بطل أوروبا في نسختها السابقة اليوم مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي أبطال اوروبا للموسم الحالي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة ريال مدريد امام مانشستر سيتي اليوم

تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الان، عبر القنوات التالية، عبر قناة belN Sports premium 1، وقناة beIN 4 K، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

سيتولى المعلق عصام الشوالي القيادة الصوتية للقاء المرتقب بين فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الان، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم 

تبدأ مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة:-

  • 8 مساءً بتوقيت موريتانيا.
  • 9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
  • 10 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.
  • 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال.
  • 12 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
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