كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم الثلاثاء .. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم الثلاثاء.. Kooralive، أعلن كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي امام مانشستر سيتي فى ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة حيث قابله جوارديولا بتشكيل هجومي .

مودريتش أساسيًا.. تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأتى تشكيل ريال مدريد مكون من:

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفاخال، روديجير، ألابا، كامافينجا.

في خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش.

في خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: لونين، لويس لوبيز، فاليخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، تشواميني، سيبايوس، هازارد، أسينسيو، ماريانو.

محرز بديلًا.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في التشامبيونزليج

يحل مانشستر سيتي في ضيافة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأتت اختيارات جوارديولا عبارة عن المجموعة الآتية:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: والكر، دياز، أكانجي، ستونز.

في خط الوسط: رودري، دي بروين، جوندوجان.

في خط الهجوم: سيلفا، جريليش، هالاند.

فيما يتواجد على مقاعد الاحتياط كلًا من: أورتيجا مورينو، كارسون، جوميز، لابورت، لويس، بيرون، فيليبس، فودين، بالمر، ألفاريز، محرز.

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معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي، إلى “عصام الشوالي”.

ويسعى مانشستر سيتي، إلى تحقيق اللقب الأول له بدوري الأبطال، بعد الخسارة في نهائي 2021 أمام تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

ويبدو أن الفريق الإنجليزي، يأمل في الثأر الليلة، خاصةً وأنه يمتلك ذكريات ليست الأفضل أمام العملاق الإسباني، بعد أن تسبب في خروجه في العام الماضي 2022.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

شهد تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي، تساوي الفريقين من حيث الغالب والمغلوب، حيث تقابلا في 8 مباريات رسمية، جميعها بدوري الأبطال.

المواجهة الأولى التي جمعت بين كلا الفريقين، كانت في موسم 2012-13، بدور المجموعات، وانتهت بفوز الملكي بثلاث أهداف مقابل لا شيء. ثم حل التعادل في مباراة الإياب بهدف مقابل هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

وتكررت المواجهة في الدور نصف نهائي بموسم 2015-16، وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل السلبي، ونجح الملكي في إحراز هدف الفوز في لقاء الإياب.

وفي ثمن نهائي 2019-20، حقق السيتي الفوز بهدفين مقابل هدف، وفي الإياب فاز السيتي بنفس نتيجة الذهاب.

وفي نصف نهائي 2021-22، فاز السيتي بنتيجة 4 أهداف مقابل ثلاث، وفي الإياب تأهل الملكي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري

وعلى الصعيد المحلي، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، ويحل آرسنال ثانيًا بـ81 نقطة.

بينا يقع الملكي في المراكز الـ4 الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، متواجدًا في المركز الثالث بـ68 نقطة، بينما يحتل برشلونة المرتبة الأولى بـ82 نقطة، وفي المركز الثاني أتلتيكو مدريد بـ69 نقطة.