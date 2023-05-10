عاجل.. إطلاق نار على كنيس يهودي في تونس

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إطلاق نار على كنيس يهودي يتواجد به المئات بجزيرة جربة التونسية، وفقًا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكشفت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، عن مقتل شرطي في إطلاق نار على كنيس يهودي بجزيرة جربة التونسية.

وكان قد صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتنياهو، أنه أمر القوات بالاستعداد لأي تصعيد من أي جبهة، وفقًا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال كلمة له،: “سنوجه ضربة قوية لكل من يهدد أمن إسرائيل”، مؤكدًا أنه لا حصانة لأي شخص يهدد إسرائيل.

وتابع: “ سنوجه ضربة قوية لكل من يهدد أمن إسرائيل”، مؤكدًا أن إسرائيل تقف متحدة اليوم ضد أي تهديدات.

وشدد نتنياهو، على أن أي تصعيد من جانب الجهاد الإسلامي سيقابل برد ساحق.