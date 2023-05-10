جوجوبا سيكريتس تتعاون مع مصفف الشعر المصرى العالمي وليد جي جي خلال موضة الربيع والصيف 2023

دائما ما يرتبط الصيف بالألوان المبهجة سواء في اختيار ملابسنا، أو حتى صبغات الشعر بالنسبة للفتيات، خاصة اللائي يفضلن تغيير مظهرهن بين فترة والأخرى، ولأن فصل الصيف هو فصل المصايف والفسح والمناسبات الامر الذي قد يتطلب منهن عمل "نيولوك" جديد و مختلف لذلك نستعرض من خلال مصفف الشعر العالمى وليد جى جى رئيس شعبة التزيين والجمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

يقول “جي جي”ألوان الصبغات الأشهر لموضة صيف 2023 والذى يتعاون فيها مع منتجات جوجوبا سيكريتس للعناية بالشعر و البشرة لكونها طبيعية 100% وخالية من البرابين والسليكون والسلفات والملونات التى تسبب تلف وتجعد الشعر وسقوطة خاصة للسيدات والفتيات اللائى يفضلن تغير لون الشعر كل فترة

وينابع “وليد” لهؤلاء اقول ان من ألوان صبغات هذا الصيف لون الشعر الأشقر بدرجاته فهو موضة لا تندثر أبداً، لكنه يناسب ذوات البشرة البيضاء والخمرية بشكل أكبر، لذا يمكنك تنفيذ اللون على شعرك بخصل متفرقة، أو من أطراف الشعر فقط لمظهر مشرق يزداد اشراقا باستخدام شامبو جوجوبا سيكريتس لاحتوائة على زيت الجوجوبا النقي وخلاصة زيت الارجان وزيت اللوز وزيت السمسم وزيت جنين القمح والكولاجين البحري.

ويؤكد في نصيحته مصفف الشعر العالمي، أما ثاني لون والذي يعتبر أفضلهم اللون العسلي الذي يناسب كل ألوان البشرة وجميع أنواع الشعر سواء الناعم أو المجعد، كما أن هذا اللون يزيد من تألق صاحبته عند استخدامه مع زيت clever hair oil ، ذو التركيبة الفريدة لتغذية الشعر وتقويته وجعله ناعم وصحي لاحتوائه على فيتامينE

وزيت الجوجوبا-زيت الارجان-زيت اللوز-زيت الافوكادو-زيت جوز الهند-زيت السمسم-زيت الالوفيرا-زيت السمسم-زيت الزيتون-زيت البابونج-زيت الخروع-زيت الصويا-زيت عباد الشمس

كل هذه المجموعة من الزيوت جعلت له مفعول السحر ، حتى ولو تم تصفيف الشعر بشكل عشوائي، فاللون العسلي سواء فاتح أو قاتم الموضة الخاصة به لا تنتهي ولكن طريقة تنفيذه هي ما تختلف من عام لأخر.

ويضيف مصفف الشعر المصرى العالمى وليد جى جى أنه بالنسبة لقصات شعر صيف هذا العام فهى لشعر قصير عابث و وشعر ناعم متوسط الطول وشعر طويل غامق بخصلات طويلة ، فكل سيدة او فتاة تريد أن تصبح جميلة وجذابة، وتسريحات الشعر تغير الشكل تماماً، سواء كانت تريده طويلا أم قصيرا، وفى الصيف تريد السيدة اختيار قصات الشعر بعناية للشعور بالراحة والحيوية فى نفس الوقت.

قد تختار السيدة العملية قصات الشعر القصيرة لأنها لا تستغرق وقتا طويلا للتصفيف فى الصباح، وقد تختار أخرى الشعر الطويل الذى يمنحها إطلالة مختلفة كل يوم، عن طريق عمل مرة ذيل الحصان أو الكعكة، أو الضفائر، ويوجد عدة قصات شعر ملهمة من السهل الأختيار من بينها، لكن يبقى الأهم هو استخدام معها منتجات جوجوبا سيكريتس التى تعد خيارًا مثاليًا للبحاثين عن العناية بالشعر والبشرة. لا حتوئها على مكونات طبيعية ،تقدم فوائد متعددة ، تحافظ على مظهر صحى وقوى ولامع للشعر.